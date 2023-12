Taylor Swift es nombrada la persona del año 2023 por la revista Time

El 2023 ha sido el año de Taylor Swift.

La joven cantante norteamericana no solo conquistó al mundo entero con su gira, The Eras Tour, sino que logró superar los $2,100 millones de dólares tan solo con la venta de boletos para sus conciertos. Además, se apoderó de la taquilla cinematográfica con el estreno de The Eras Tour Concert Film, estrenada cuando Hollywood estaba paralizado por una huelga.

Ahora la artista ha sido nombrada la persona del año 2023 por la revista Time.

Desde 1927 la publicación elige a un individuo, grupo o concepto que ha tenido una fuerte influencia en el mundo. En la lista de personas que han sido distinguidas con este honor figuran Charles Lindbergh, Mahatma Gandhi, Wintson Churchill, la Reina Isabel II, Martín Luther King Jr., el papa Juan Pablo II, Mark Zuckerberg, Elon Musk y Greta Thunberg.

Nunca un cantante había recibido esta distinción.

En 2017 Swift había formado parte del grupo de personas reconocidas con el nombramiento, a las que Time llamó The Silence Breakers (Los rompedores del silencio). El grupo estaba conformado por Taylor Swift, Ashley Judd, Susan Fowler, una mujer llamada Isabela Pascual (no es su nombre real) y otra mujer trabajadora de la salud que decidió permanecer en el anonimato. El grupo de mujeres estaba ligado al movimiento Me Too que ayudó a miles de mujeres en todo el mundo a levantar la voz en contra del acoso y la agresión sexual.

El texto publicado por Time (una extensa entrevista con la artista) alude a quienes duden de la estatura de Swift para recibir el nombramiento:

"Si eres escéptico, considéralo: ¿Cuántas conversaciones tuviste sobre Taylor Swift este año? ¿Cuántas veces viste una foto de ella mientras navegabas por tu teléfono? ¿Fuiste una de las personas que hizo una peregrinación a una ciudad donde ella se presentó? ¿Compraste un boleto para su película de concierto? ¿Diste doble clic en una publicación de Instagram, o te reíste de un tuit, o hiciste clic en un titular sobre ella? ¿Te encontraste tarareando "Cruel Summer" mientras esperabas en la fila del supermercado? ¿Un amigo te confesó que veía clips del Tour de Eras noche tras noche en TikTok? ¿Tú lo hiciste?"

La publicación celebra a Taylor Swift en su más reciente edición con tres distintas portadas.

