Tesla exige que se eliminen los videos que muestran a sus autos atropellando a maniquíes de tamaño infantil

Hace unos días YouTube despublicó una serie de videos subidos por un hombre llamado Tad Park a la plataforma en los que demostraba la efectividad del sistema de manejo automatizado de Tesla, Full-Self Driving (FSD, algo así como "autoconducción completa"), debido a que en él aparecían niños reales que eran esquivados por el auto.

La plataforma de videos argumentó que el video violaba sus políticas al mostrar a un menor de edad en una situación de peligro y el hombre, director general de una empresa que ha financiado algunos proyectos de Tesla, criticó la decisión y aseguró que confiaba en el sistema de seguridad de los autos eléctricos y que de ninguna manera pondría en riesgo la vida de sus hijos.

Ahora, es Tesla quien se queja de la publicación de videos en los que se puede ver a vehículos de la marca arrollando a maniquís del tamaño de niños debido a un supuesto malfuncionamiento del sistema FSD.

Los videos fueron publicados en la cuenta de Twitter de Dan O'Dowd, director de una organización llamada The Dawn Project que busca visibilizar y prohibir el uso de software inseguro en diversos sistemas que pueden poner en riesgo la vida de las personas. O'Dowd busca prohibir el sistema de autoconducción de Tesla por considerarlo riesgoso. En la página oficial de la organización se explica: "En promedio, aproximadamente cada 36 minutos de conducción en la ciudad, los defectos de seguridad en el software Full Self-Driving causan un mal funcionamiento en la dirección, el frenado o el acelerador, que si no es corregido por el conductor probablemente causaría un accidente".

O'Dowd y su equipo analizaron horas y horas de videos de los coches operando y cometiendo errores, pese a que fueron probados durante el día y en condiciones climáticas favorables.

Tesla ha reclamado la publicación de los videos de The Dawn Project y exigido que sean bajados de las diversas redes en donde han sido publicados por considerarlos falsos y tendenciosos. Según el diario The Washington Post, Dinna Eskin, ejecutivo de la empresa de autos eléctricos, comentó en una carta en donde aborda el tema: "Las supuestas pruebas hacen un mal uso y tergiversan las capacidades de la tecnología de Tesla, y hacen caso omiso de las pruebas ampliamente reconocidas realizadas por agencias independientes, así como de las experiencias compartidas por nuestros clientes".

Como apoyo a la marca fabricante de autos eléctricos varios admiradores y usuarios de Tesla han hecho sus propios videos con niños para demostrar la efectividad del sistema FSD y que lo mostrado por The Dawn Project es falso. El video de Tad Park es uno de estos videos.

Por medio de un comunicado la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, National Highway Traffic Safety Administration) instó a los consumidores a no realizar pruebas que puedan poner en riesgo alguna vida: "Nadie debería arriesgar su vida, o la vida de alguien más, para probar el rendimiento de la tecnología del vehículo. Los consumidores nunca deben intentar crear sus propios escenarios de prueba o usar personas reales, y especialmente niños, para probar el rendimiento de la tecnología del vehículo".

Además de encabezar The Dawn Project Dan O'Dowd es el presidente y fundador de Green Hills Software, empresa dedicada al desarrollo de sistemas operativos con un énfasis en la seguridad de los usuarios desde 1982.

Más de 100,000 conductores de autos Tesla ya prueban el sistema FSD en caminos y carreteras públicas. Hasta ahora Elon Musk no se ha pronunciado en torno a los videos.

Our new safety test of @ElonMusk's Full Self-Driving Teslas discovered that they will indiscriminately mow down children.



Today @RealDawnProject launches a nationwide TV ad campaign demanding @NHTSAgov ban Full Self-Driving until @ElonMusk proves it won't mow down children. pic.twitter.com/i5Jtb38GjH