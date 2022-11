Una estatua de Elon Musk con valor de $600,000 dólares fue entregada en las oficinas de Tesla en Austin

Los fanáticos de Elon Musk a menudo se refieren a él como GOAT (en inglés acrónimo para "el más grande de todos los tiempos", que además significa 'cabra'), pero un grupo llevó la broma demasiado lejos después de construir una estatua de $600,000 dólares en su honor, que el multimillonario aún no ha reconocido.

La estatua, que se ha vuelto viral y pesa aproximadamente 5.4 toneladas, presenta la cabeza de Musk con el cuerpo de una cabra sobre un cohete y sirve como un guiño a los logros SpaceX del multimillonario o tal vez como una alusión a los tuits de Musk sobre llevar la criptomoneda Dogecoin "a la luna". En la estatua Musk lleva incluso un collar con el símbolo Dogecoin.

Representatives of the Elon Goat Token brought a goat statue with the head of Elon Musk to the Tesla headquarters - they spent $600,000 on this. The billionaire has not yet responded pic.twitter.com/5zue5ix3c3

Miles de devotos y fanáticos de Musk se reunieron alrededor del objeto gigante con la esperanza de ver al propio Musk salir a aceptar la estatua entregada em la sede de Tesla en Austin, Texas, durante el fin de semana. Pero la pieza parece ser más que un simple correo de sus admiradores.

La estatua parece ser una promoción para la criptomoneda EGT (el token Elon GOAT) que se lanzó a principios de este año. La cuenta oficial de Twitter de la moneda confirma que fue ella la remitente de la estatua, pues en su biografía dice literalmente "construyó un monumento masivo para Elon porque es rudo y nos dirigimos a Austin para dárselo el 26 de noviembre".

La compañía tuiteó un video del proceso de entrega con la esperanza de que Musk "reclamara" la moneda y aumentara la legitimidad del trabajo del equipo de EGT.

We're very proud of our accomplishments and commitment to #EGT



We've always had long term vision for $EGT and will continue to build the brand and utility.



We feel our hard work can lead to Elon claiming #ElonGOAT and we will work towards this goal! Maybe have some fun too! pic.twitter.com/Rk2Gdn5PpE