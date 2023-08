X, la red social antes llamada Twitter, ha aceptado de vuelta a uno de los más polémicos usuarios. Se trata del rapero, productor, actor, diseñador y empresario Kanye West, también conocido como Ye.

En diciembre del año pasado el perfil del artista fue suspendido después de que posteara una serie de erráticos mensajes, incluyendo una imagen en la que la esvástica se entrelaza con la estrella de David. La imagen iba acompañada del texto: "YE24 AMA A TODOS #LOVESPEECH".

En ese momento Elon Musk explicó que West había violado las regla en contra de la incitación a la violencia por lo que la cuenta sería suspendida. Luego surgieron los rumores de que la suspensión era consecuencia de que West posteó una foto de Musk en traje de baño, pero el ejecutivo escribió: "Solo aclarando que su cuenta está siendo suspendida por incitación a la violencia, no por una foto poco halagadora de mí siendo rociado por Ari (su agente, quien también aparece en la imagen). Francamente, ¡esas fotos son una útil motivación para bajar de peso!"

Just clarifying that his account is being suspended for incitement to violence, not an unflattering pic of me being hosed by Ari.



Frankly, I found those pics to be helpful motivation to lose weight!