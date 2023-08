Primero fue la cuenta @X, que Elon Musk le "arrebató" a un fotógrafo y usuario de Twitter al tiempo que hacía el rebranding de la plataforma. Ahora un usuario llamado Jeremy Vaught levanta la voz para denunciar que fue despojado de su cuenta, @music.

Vaught es un ingeniero y desarrollador de software de código abierto, quien creó la cuenta en 2007 con la intención de construir una comunidad para discutir temas ligados a la industria de la música. A lo largo de 16 años logró sumar más de 450,000 seguidores.

A pesar de haber recibido múltiples ofertas de compra del perfil, el hombre se negó a venderlo, pues en sus políticas Twitter lo prohibía y la parecía que había más valor en quedarse con la cuenta que en deshacerse de ella. Según el sitio Ars Technica la mayor oferta que recibió fue por $5,000 dólares.

Pero ahora el hombre ya no es dueño de la cuenta. En su lugar le fue otorgado el perfil @musicman al cual le fueron transferidos todos sus seguidores.

Desde su perfil personal, Vaught posteó la imagen del correo electrónico en el que se le notifica la decisión de X de revocarle el perfil. En el e-mail se lee: "El identificador de usuario asociado con la cuenta @Music estará afiliado a X Corp. En consecuencia, su identificador de usuario se cambiará a uno nuevo. Sin embargo, apreciamos su lealtad y queremos minimizar cualquier inconveniente que esto pueda causar. En este momento cambiaremos este usuario a @musicfan. Hemos enumerado los identificadores adicionales que puede elegir a continuación. Simplemente responda a este mensaje y podemos ayudarlo a hacer el cambio. Todos los datos asociados con su identificador de usuario anterior, incluidos los seguidores y los datos siguientes, se transferirán a su nuevo identificador de usuario.

16 years ago, I created @music and have been running it ever since. Just now, Twitter / X just ripped it away.

Super pissed pic.twitter.com/ctacWKY9js