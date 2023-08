Elon Musk y X, la red social antes llamada Twitter, tienen un nuevo problema que atender. La agencia de noticias France-Press (AFP) ha anunciado que interpondrá una demanda por la negativa tajante de la plataforma para discutir la remuneración por el uso que hace de contenido noticioso generado por la agencia de información.

A través de un comunicado publicado en su página oficial, la AFP explicó: "Agence France-Presse (AFP) ha expresado su preocupación por la clara negativa de Twitter (recientemente rebautizado como 'X') a entrar en discusiones sobre la implementación de los derechos conexos para la prensa. Estos derechos se establecieron para permitir que las agencias de noticias y los editores sean remunerados por plataformas digitales que conservan la mayor parte del valor monetario generado por la distribución de contenido de noticias".

En 2019 la Unión Europea acordó que la ley de derechos de autor se extendería para proteger el contenido compartido en redes sociales; la legislación no solo cubre artículos o contenidos completos, sino que también extractos y fragmentos de una noticia que sean compartidos en redes sociales, así como videos, fotografías e infografías durante dos años tras haber sido publicados.

En un post desde la cuenta de X News Daily que hace mención del tema, Elon Musk escribió: "Esto es extraño. ¿Quieren que les paguemos por el tráfico a su sitio donde obtienen ingresos publicitarios y nosotros no?"

This is bizarre. They want us to pay *them* for traffic to their site where they make advertising revenue and we don't!?