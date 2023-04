Tres formas de evitar el agotamiento de la productividad

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

Como compositor, productor y editor con mi propio estudio en casa, el cierre no cambió mucho mi flujo de trabajo al principio. Estaba acostumbrado a ser productivo en pijama. La única diferencia ahora era que en lugar de elegir trabajar desde casa, me vi obligado a trabajar desde casa como todos los demás.

De repente, mis socios comerciales y colaboradores creativos estaban libres de distracciones. Sin tiempos de viaje, sin eventos sociales y con pocas razones para salir de casa, nuestras actitudes hacia la productividad cambiaron. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el panorama del trabajo remoto fomentó un entorno en el que se esperaba que las personas estuvieran disponibles en todo momento, aumentaran su producción y cumplieran plazos aún más rápidos.

El consumo de medios se disparó y, como alguien que también trabaja en postproducción, vi cómo la demanda ejercía una gran presión sobre la industria y sus trabajadores. Estábamos pasando toda la noche para satisfacer la demanda.

Pero la cuarentena hizo algo en mi ética de trabajo: mi productividad se volvió inigualable. A medida que pasaban las semanas, me encontré no solo manteniendo el ritmo, sino también superando los plazos. Me convertí en una fuerza imparable de productividad. Mientras tanto, sin embargo, estaba mentalmente agotado.

Cuando el mundo comenzó a abrirse de nuevo, aparecieron más trabajos que esperaban que yo mantuviera el nuevo ritmo. Terminé mi trabajo, pero me avergüenza admitir que me encontré compartimentando y evitando ciertos aspectos de mi trabajo, que no había experimentado antes. Me sentía agotado, no podía concentrarme, y las tareas que normalmente terminaría antes de mi segunda taza de café se retrasaron hasta bien entrada la noche.

Es fácil sentirse abrumado cuando hay mucho trabajo por hacer. Por eso es fundamental dividir cada proyecto en tareas más pequeñas.

1. Planifique previamente su etapa de planificación

Puede parecer redundante, pero funciona: planifique cómo y cuándo de la fase de planificación en sí. Programe un par de horas de su mañana para no hacer nada más que analizar los recursos que necesita para terminar un proyecto. ¿Faltan elementos que estás esperando a que terminen otras personas? Envíe esos correos electrónicos y mensajes de texto. ¿Es algo que requiere equipo o software? Configúrelo y actualice ese software. Primero reúna sus recursos, luego seguirá la planificación.

2. Divida la tarea en pedazos pequeños

Los grandes proyectos parecen abrumadores cuando se describen en una sola oración. Tareas como "terminar de editar el video musical", "crear un nuevo sitio web" o "armar comunicados de prensa para los lanzamientos de álbumes del próximo mes" son demasiado grandes para una sola frase. En su lugar, divida cada proyecto en tareas pequeñas y digeribles que pueda marcar lentamente a lo largo de la semana. Toma ese proyecto del tamaño de Godzilla y conviértelo en una hoja de cálculo con cientos de elementos más pequeños para que puedas ir recortando. No solo lo ayudará a concentrarse, sino que también le dará un impulso de confianza al saber que está haciendo el trabajo.

3. Considere la posibilidad de subcontratar parte del trabajo

No importa en qué industria se encuentre, probablemente conozca a alguien que intenta poner un pie en la puerta. Utilice su hambre de experiencia a su favor subcontratando parte del trabajo que tiene en su plato. Si se trata de escribir, busque un profesional independiente con tarifas asequibles. Si se trata de diseño o edición, busque a alguien que esté comenzando su carrera para que lo ayude. Incluso si un proyecto requiere una experiencia general que solo usted puede proporcionar, definitivamente hay partes más pequeñas que pueden subcontratarse. Analice esas partes más pequeñas y pregúntese cuáles se sentiría cómodo asignándolas a otra persona.

