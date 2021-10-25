Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

Ya sea que esté buscando un pasatiempo o un ajetreo lucrativo, los drones presentan una oportunidad única para 2021. La fotografía aérea se utiliza en una amplia gama de industrias, desde bienes raíces y desarrollo de terrenos hasta entretenimiento y más. Siempre hay clientes que buscan grandes pilotos de drones que les ayuden a capturar imágenes aéreas excepcionales.

Pero los mejores drones del mercado tienden a costar mucho más de lo que cualquiera quiere gastar en un pasatiempo. Si está buscando tomar un vuelo con un dron, pero no quiere romper el banco, consulte el dron con GPS profesional de cámara dual 4K a la venta por solo $ 69.95 (regular $ 272) hoy.

Este dron con cámara marca todas las casillas a un precio razonable. El quadcopter con control remoto está equipado con un motor de 2.4G y un cardán de 3 ejes para capturar imágenes estables y precisas, ya sea que esté tomando fotografías o grabando en resolución 4K. Tiene una función de seguimiento de video que le permite crear excelentes imágenes sin perder mucho tiempo con los controles, aunque el control remoto es intuitivo y receptivo. El dron tiene una distancia remota de 1200 m, lo que le permite capturar tomas aéreas amplias, y está equipado con capacidad de GPS para que siempre pueda rastrear con precisión dónde está cuando está más allá de su campo de visión. Además, despegar y aterrizar es tan fácil como presionar un botón gracias a la función de despegue / aterrizaje de una tecla. Es tan fácil para los principiantes volar como lo sería para un experto experimentado, lo que lo convierte en un gran primer dron para cualquiera.

Adéntrate en el mundo de la fotografía con drones con un dron 4K que incluye la mayor parte de las funciones a una fracción del precio. En este momento, puede obtener el dron GPS 4K Dual-Camera Pro a la venta con un 74 por ciento de descuento en $ 272 a solo $ 69.95.

