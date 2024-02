El autor del nuevo libro, "The Wolf Is At The Door", analiza los problemas más apremiantes que la IA presenta para el mundo en el que vivimos.

El nuevo libro, The Wolf Is At The Door, enseña a los lectores cómo sobrevivir y prosperar en un mundo impulsado por la inteligencia artificial (IA). En el siguiente extracto, el autor Ben Angel detalla lo que ha determinado como las diez principales amenazas que la IA presenta para nuestro mundo hoy en día.

1. Manipulación

Al explotar la capacidad de la IA para manipular, acciones como persuadir a individuos para que participen en actividades criminales o incitar guerras, pueden lograrse aprovechando los sesgos humanos y las vulnerabilidades emocionales.

2. Desinformación

Internet puede ser una fuente tanto de conocimiento esencial como de gran confusión. La IA puede ser utilizada para difundir noticias falsas o propaganda, lo que nos recuerda ser tan cautelosos como cuando tratamos con extraños en el mundo real.

3. AGI/Sentimiento

A medida que la IA sigue evolucionando, el problema del sentimiento y quién controla un sistema de inteligencia artificial genera (AGI) se vuelve primordial. Esto también deja en claro la necesidad de entender las dinámicas de poder en juego. Algunos expertos y académicos perciben la AGI como un riesgo existencial para la humanidad.

4. Mal uso

El potencial mal uso de la IA es una amenaza considerable que requiere un alto grado de vigilancia. Las consecuencias van desde violaciones de datos hasta la guerra automatizada y se extienden a implicaciones económicas, como la disminución desigual de los salarios debido a la automatización para reemplazar puestos de trabajo. Estos riesgos subrayan la necesidad de una supervisión ética sólida y salvaguardas procesales.

5. Automatización

La automatización laboral amenaza muchas profesiones, pues las máquinas superan a los humanos en eficiencia y precisión. Este cambio hacia la automatización en manufactura, servicio al cliente, logística, atención médica y profesiones legales podría provocar pérdidas significativas de empleo, exacerbar la desigualdad de ingresos y crear una disparidad entre posiciones de bajos salarios y altamente remuneradas, dejando atrás a muchos trabajadores desplazados.

6. Guerra de la información

Aunque la mercantilización de la información puede ayudar a las personas al democratizar el acceso a la atención médica y los servicios legales (lo que reduce los costos), también podría reducir significativamente las tarifas de servicio de muchas empresas. Las empresas acostumbradas a operar de una forma durante décadas podrían enfrentar una drástica transición. Mantener sus niveles de ingresos actuales podría requerir un cambio de servicios "uno a uno" a servicios "uno a muchos", siempre que exista la suficiente demanda.

7. Recesión de la atención

La naturaleza cautivadora de la IA, con su propensión a dominar titulares y conversaciones, pone en peligro nuestra atención. Esta distracción puede generar ansiedad, fatiga mental y la desalentadora perspectiva de un cambio adicional, distrayéndonos de lo que realmente importa: la tranquilidad mental para explorar posibilidades con nuestro propio ritmo y marco de tiempo.

8. Hipervigilancia

El rápido progreso de la IA podría inducir un estado de alerta continua, colocándonos en un estado reactivo en lugar de proactivo. Al existir en un mundo donde el cambio es la única constante, podríamos encontrarnos volviendo a patrones de comportamiento antiguos en respuesta a estos cambios abruptos, desestabilizando nuestro equilibrio mental y obstaculizando nuestra toma de decisiones. Como consecuencia, podríamos encontrarnos enredados en reacciones pasadas y aprehensiones futuras en lugar de aprovechar completamente las oportunidades ofrecidas por la inteligencia artificial.

9. Irrelevancia

Enfrentados con una transformación social impulsada por la IA, la búsqueda de identidad personal y propósito probablemente será nuestra batalla más difícil, provocando nuestros miedos más profundos sobre la irrelevancia. Este cambio podría generar una crisis existencial a medida que los roles humanos tradicionales se vuelvan obsoletos. Con la IA remodelando el tejido social, las profesiones e incluso las identidades personales, podríamos luchar por encontrar propósito y significado en este paisaje evolutivo.

10. Armas

El potencial mal uso de la tecnología de IA es una preocupación grave en varias áreas. La robotización de armas podría desatar una escala de destrucción sin precedentes que supere la guerra tradicional. Las interrupciones inducidas por la IA en el mercado de valores podrían provocar un colapso financiero o incitar graves disturbios sociales, posiblemente catalizando confrontaciones cívicas y conflictos. La IA también podría causar estragos en todo el mundo al ayudar a actores malignos a obtener acceso a armas biológicas como la viruela o la gripe aviar, lo que podría llevar a la próxima pandemia. La proliferación de IA armamentista es una perspectiva sobria que requiere regulaciones estrictas y pautas éticas para prevenir la escalada.

