La empresa de robótica Boston Dynamics promete no equipar con armas a sus creaciones

Hace algunos años una empresa llamada Boston Dynamics nos dejó boquiabiertos al presentar pietaje de los robots que construye en acción. El video era tan impresionante que se hizo viral y en ese momento dio mucho de qué hablar.

bostondynamics.com

Porque las preguntas éticas siempre han estad o ligadas al desarrollo de la tecnología y, en este caso en particular, de la robótica. Ver a los robots cuadrúpedos y bípedos de Boston Dynamics en acción implica pensar en las leyes de la robótica acuñadas por el escritor Isaac Asimov. Porque a diferencia de otros robots que distintas empresas de tecnología nos han presentado, estos son ágiles y resistentes, equipados con brazos mecánicos y sensores que les permiten realizar tareas de inspección en fábricas o construcciones, e incluso desarrollar labores de seguridad pública como el manejo de explosivos o sustancias tóxicas.

Para quienes se hayan preguntado qué podría pasar si los androides fueran equipados con armas y utilizados en misiones militares, hay una buena noticia: Boston Dynamics y otras cinco empresas han publicado una carta abierta en la que fijan su postura en torno a los robots y las armas.

Una carta en contra de la militarización de los robots

El documento titulado General Purpose Robots Should Not Be Weaponized ("Los robots de uso general no deben de armarse") explica: "Igual que con cualquier nueva tecnología que ofrezca nuevas capacidades, la aparición de los robots móviles avanzados ofrece la posibilidad de un mal uso. Las personas no confiables podrían usarlos para invadir los derechos civiles o para amenazar, dañar o intimidar a otros. Una esfera de especial preocupación es la militarización".

La carta firmada por Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics, Unitree Robotics y Boston Dynamics enfatiza en los riesgos que implica el equipar con armamento a robots y continúa: "No apoyamos la militarización de nuestros robots de propósito general de movilidad avanzada… Ahora sentimos una urgencia renovada a la luz de la creciente preocupación pública en los últimos meses causada por un pequeño número de personas que han publicitado visiblemente sus esfuerzos improvisados para convertir en armas a los robots disponibles comercialmente".

La preocupación de los fabricantes de este tipo de robots se ha incrementado en fechas recientes dada la aparición de videos y fotos salidas de Rusia y Ucrania en las que se muestra a drones caseros transformados en letales armas de guerra.

En la carta las cinco empresas se comprometen a no armar a sus robots y a no apoyar a quienes pretendan hacerlo: "Cuando sea posible, revisaremos cuidadosamente las aplicaciones previstas de nuestros clientes para evitar una posible militarización. También nos comprometemos a explorar el desarrollo de características tecnológicas que ayuden a mitigar o reducir estos riesgos".

No es la primera vez que Boston Dynamics hace un pronunciamiento de este tipo. En febrero de 2021 la empresa emitió un comunicado condenando la decisión de un grupo de artistas de equipar a un robot cuadrúpedo con una pistola depara dispararla de manera remota y crear obras de arte "creadas" por un robot.