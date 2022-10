Los lentes inmersivos de Meta podrían rastrear tu mirada para después servir publicidad

Los lentes inmersivos Meta Quest Pro que Meta presentó la semana pasada durante el evento Meta Connect, prometen una experiencia única para los usuarios: una mezcla entre el mundo real y el mundo digital abriendo las posibilidades para ese metaverso que con tanto empeño Mark Zuckerberg ha creado.

En realidad, las gafas son mucho más que un dispositivo pensado para el simple esparcimiento. Con un precio estimado en más de $1,500 dólares (sí, más de $30,000 pesos mexicanos), Meta Quest Pro presenta un atractivo diseño y un poderoso procesador que los hace 50% más veloz que su antecesor, el Meta Quest 2.

Pero el dispositivo es mucho más que eso. Viene equipado con una serie de cámaras que apuntan hacia adentro: hacia los ojos y la mirada del usuario. En las nuevas políticas de privacidad se explica:

"El seguimiento ocular es una función de tu visor Meta Quest Pro que utiliza cámaras para hacer una estimación de la dirección de tu mirada. Esta función se utiliza para que el contacto visual y las expresiones faciales de tu avatar tengan un aspecto más natural durante tus interacciones virtuales con otros usuarios y para mejorar la calidad de la imagen dentro del área a la que estás mirando en VR. Además, el seguimiento ocular puede usarse como entrada (similar al seguimiento de manos), lo que significa que puedes interactuar con el contenido virtual en función de la dirección de tu mirada".

Aunque las políticas hablan de que en principio la data de la mirada del usuario será utilizada para brindarle una mejor experiencia, según The Financial Times Nick Clegg, un ejecutivo de Meta, ha mencionado que la data podría ser utilizada "para entender si la gente interactúa o no con un anuncio publicitario".

Meta y el mismo Clegg aseguran que es el usuario quien tiene el control de los datos que podrán ser recabados por la empresa y en sus políticas se explica que el usuario puede desactivar el seguimiento ocular en cualquier momento.

We've baked privacy into Meta Quest Pro's design from the start – giving you control over opt-in features like eye tracking and ensuring images of your eyes/face stay on the headset, are deleted after processing & aren't shared with Meta or 3rd-party apps. https://t.co/KXWeH9bCNc