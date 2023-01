Los profesionales de esta industria ya no pueden imaginar la vida sin ChatGPT

Desde su lanzamiento en noviembre de 2022 ChatGPT, de OpenAI ha llamado la atención en todo el mundo gracias a su capacidad eficiente y precisa para escribir correos electrónicos, ensayos, poesía e incluso generar líneas de código basadas en una entrada de texto.

picture alliance | Getty Images

La controversia ha rodeado a la herramienta y ha planteado preguntas sobre si es válido usarla o si cuenta como trampa, y algunas escuelas la han prohibido por completo.

Sin embargo, algunos profesionistas están agradecidos por su eficiencia y un número creciente de agentes inmobiliarios asegura que ChatGPT les ha facilitado la vida, según informó CNN.

"Me ahorró mucho tiempo", dijo JJ Johannes, un agente de bienes raíces en Iowa. Señaló que, aunque tuvo que hacer algunas ediciones antes de publicar un listado de propiedades hecho a través de ChatGPT, la herramienta ha cambiado las reglas del juego. "No es perfecta, pero es un gran punto de partida. Mi experiencia es en tecnología y escribir algo elocuente me toma tiempo. Esto lo ha hecho mucho más fácil".

Johannes no es el único que utiliza la nueva herramienta en el trabajo. Varios profesionales de los bienes raíces le dijeron a CNN que no solo usan ChatGPT para redactar listados, sino que también para las publicaciones en redes sociales y documentos legales.

"Lo he estado usando durante más de un mes, y no puedo recordar la última vez que algo me ha cautivado tanto", dijo Andrés Asón, corredor de Miami Real Estate Group, al medio.

Aunque por el momento ChatGPT es gratuito, OpenAI está considerando una suscripción mensual de $42 dólares. Sin embargo, el precio no detendrá a agentes inmobiliarios como Asion, quien dice que el programa ha hecho su trabajo significativamente más fácil.

"Pagaría fácilmente $100 o $200 dólares al año por algo como esto", dijo a CNN. "Estaría loco si no lo hiciera".