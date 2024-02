Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

La inteligencia artificial (IA) está cambiando la forma en que se gestionan las agencias de marketing y relaciones públicas. Las investigaciones indican que el 68% de los profesionales de relaciones públicas usan IA, el 68% de los expertos en SEO la están explorando, y el 61.4% de los especialistas en marketing la están utilizando. Es fácil entender por qué.

Se espera que el uso de la IA en las redes sociales logre alcance una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 28.04% hasta 2028, y los sistemas de inteligencia artificial están siendo cada vez más utilizados por plataformas de búsqueda. Incluso tenemos influencers de IA tomando el control, con un 34% de los consumidores estadounidenses confiando en ellos, el influencer virtual mejor pagado, Lu Do Magalu, está ganando cerca de $16.2 millones de dólares al año con patrocinios de marcas como Adidas y Mac Cosmetics.

Está claro que la IA llegó para quedarse, y está marcando una gran diferencia para las empresas de diversas formas, especialmente al crear contenido en línea. Esto ha causado un rápido cambio en la manera en la que realizan sus tareas los mercadólogos, expertos en SEO y los profesionales de las relaciones públicas que complementan sus conjuntos de habilidades con estas poderosas, aunque algo imprecisas, herramientas.

Si quieres construir una agencia exitosa, el consejo tradicional es enfocarte en un nicho y ser el mejor en él para generar ingresos y hacer crecer a tu equipo. Sin embargo, usando IA, una sola persona puede hacer el trabajo de todo un equipo, y muchos emprendedores la están utilizando para diversificar sus ofertas a medida que la tecnología crea cambios dramáticos en los modelos de agencia heredados.

Explorando herramientas de IA para marketing

No faltan herramientas de IA diseñadas para agencias. Herramientas de transcripción como Otter AI y Descript, por ejemplo, facilitan el grabar y transcribir reuniones con clientes. Estas transcripciones hacen más fácil asignar el trabajo a los freelancers y asegurarse de que tienen los comentarios y especificaciones exactas del cliente.

Herramientas de generación de imágenes de IA como Midjourney y Adobe Firefly pueden reducir los costos operativos mientras se aseguran de que tengas imágenes de alta calidad para las redes sociales de tu cliente, marketing, anuncios y otros canales. Runway ML lleva las imágenes un paso más allá al transformar texto e imágenes en video, y ElevenLabs te ofrece narraciones generadas por la IA.

Finalmente, los grandes modelos de lenguaje como Perplexity hacen que la investigación en línea sea mucho más rápida y eficiente. Por supuesto, también existen riesgos inherentes al usar IA en tu agencia.

Superando los riesgos de usar IA

Que no te sorprenda que algunos clientes tengan restricciones sobre el uso de IA, ya que una encuesta reciente de Cisco indicó que el 27% de las empresas prohíben completamente las herramientas de IA, mientras que la mayoría limita sus uso para los empleados . Esto se debe a que la IA generativa ha provocado mucha controversia en los últimos dos años, y hay varias consideraciones éticas, incluidos los prejuicios amplificados y posibles infracciones de derechos de autor.

El mes pasado, un estudio de Gary Marcus y Reid Southen mostró que Midjourney v6 reproduce imágenes de películas casi exactas, y tanto Wacom como Magic: The Gathering recibieron críticas en línea por usar imágenes de IA en su publicidad, y este último despidió a su agencia después del incidente.

Para empeorar las cosas, los detectores de imágenes de IA como Hive y los detectores de texto como Originality AI producen falsos positivos, difuminando las líneas entre el contenido generado por humanos y por máquinas. Incluso si te comprometes a no usar IA, es posible que los freelancers que contrates sí lo utilicen, causándote problemas inesperados.

Si usas IA, hay cuatro pasos que puedes seguir para asegurarte de que se esté utilizando de manera segura y correcta.

1. No publiques los resultados de IA como propias

Los resultados crudos proporcionados por la IA nunca deben usarse como el producto final publicado, ya sean imágenes o texto. Según las pautas de IA de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos no están protegidos legalmente y afirmar que las salidas de IA son tuyas es plagio. Dado que es imposible saber en qué contenido se centraron la mayoría de los modelos, es mejor usar la inteligencia artificial en la fase de investigación o como una pequeña parte del producto terminado.

2. Sé transparente sobre el uso de IA

Si usas de alguna manera IA, sé sincero con los clientes y el público. Es mejor tener especificado el uso de IA claramente en tus contratos y en cualquier contenido que la utilice. Ser descubierto usando IA sin revelarlo puede llevar a consecuencias muy negativas, como ese concurso de portadas de libros independientes que fue cancelado después de que el artista mintiera sobre el uso de IA en contra de las reglas del evento. Si una publicación no quiere propuestas o editoriales de IA, asegúrate de respetar esta petición.

3. Ten cuidado con los datos propietarios

Entiende que cualquier información ingresada en un programa de IA puede ser vista por un externo. En el último año se dieron varios casos de ChatGPT filtrando información sensible a otros usuarios, y es importante ser consciente de qué información se ingresa en cualquier herramienta de IA. No ingreses en un cuadro de diálogo nada que no quieras que sea visto por alguien.

4. Mantén a un humano en el circuito

Es fácil volverse perezoso y cometer errores que normalmente no cometerías al usar la IA. Channel Nine en Australia aprendió esto de la peor manera cuando una imagen de la política Georgie Purcell fue editada con Adobe Firefly y recibió acusaciones de sexismo. Esta tecnología no es un reemplazo de los humanos, es una ayuda. Asegúrate de revisar minuciosamente cualquier trabajo de IA antes de entregarlo y cometer errores que arruinen la reputación de tu agencia o cliente.

Para comenzar a usar IA en tu agencia

La IA puede ayudarte mucho, estar al tanto de los avances tecnológicos es importante. Puede darte una ventaja competitiva sobre firmas más grandes que cuentan con una lista de personal más larga. Sin embargo, requiere de un claro propósito y cuidado para implementarse correctamente, las consecuencias por su mal uso pueden ser graves, por lo que la honestidad es la mejor política. Las empresas continúan implementando reglas internas sobre el uso de IA, y constantemente habrá un grupo consumidores buscando atrapar a una empresa que lo use sin revelarlo. Siempre que especifiques en qué parte de tu trabajo usas la IA, los beneficios y la eficiencia que se derivan de ello pueden valer la pena.