Cómo invertir con éxito

Toma nota de los tips que siempre debes tener en cuenta antes de hacer cualquier inversión; ¡evita perder dinero!

July 21, 2011 2 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Aunque pueden incrementar exponencialmente tus ahorros, hacer inversiones puede causar grandes complicaciones a largo plazo si no hay experiencia en el sector o cuando se presenta una oportunidad que no se sabe si va a resultar exitosa o no.



Con el fin de que no inviertas y después esto desencadene un problema en tus finanzas, te damos a conocer algunos consejos básicos que debes tener en cuenta en el momento de hacer cualquier inversión:



1. Explora en el mercado de las inversiones, es decir, no esperes que las buenas oportunidades de negocios te toquen la puerta; búscalas.



2. Estudia las inversiones que vas a hacer; es decir, lee todo e investiga sobre la oportunidad de negocio en la que estás pensando en invertir y compárala con otras existentes en el mercado. Esto se debe a que cual sea la decisión de negocios que tomes, será una decisión crítica y bien ponderada



3. Analiza el potencial de inversión, con el fin de que ésta resulte verdaderamente rentable en el futuro.



4. Diversifica. No inviertas todo en un solo negocio; así, si un negocio falla, no tendrás “todos los huevos en una misma cesta”, por lo que no afectara completamente a tus finanzas.



5. Asegúrate de que el negocio en el que vas a invertir cubra una necesidad real del mercado y no una “moda” temporal, así asegurarás que no va a ser un fracaso.



6. Cuando vayas a invertir, ten en cuenta que es posible que pierdas algo de dinero. A partir de esto, toma en cuenta al invertir cuánto puedes perder, así tus finanzas no se verán afectadas.



7. La mejor oportunidad de inversión es invertir en tu propio negocio; en aquello que tú entiendes bien o en lo que más te gusta.



8. Nunca inviertas tu dinero en algo que no comprendas o no sabes cómo funciona. Evita caer en estafas y no creas todo lo que la gente te dice. Simplemente no permitas que factores externos te separen del dinero que con tanto esfuerzo y sacrificio has ganado.



www.SoyEntrepreneur.com