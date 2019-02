Bunker Productions: Ten una imagen profesional

Conoce cómo Marlon Lozada, fundador de esta marca de sonido e iluminación para eventos, conquistó a grandes clientes.

April 2, 2013 6 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

PAR 38, 56, 64, LED’s, proyectores de 2,500 lúmenes, pantallas spandex y Mapex, Mars Pro Series son conceptos que difícilmente se usan en el día a día –y mucho menos se sabe qué significan–. En cambio, palabras como karaoke, proyectores, reflectores y bocinas son de uso frecuente y, casi de inmediato, se les relaciona con una fiesta, evento social o entretenimiento.



Con 24 años de edad en 2008, Marlon Lozada terminó su carrera en Administración con una meta: tener su propia empresa. Baterista desde niño, pensó en dedicarse a la música. Pronto vio que sus planes como músico de tiempo completo carecían de un futuro prometedor. Así que en los servicios profesionales de sonido, iluminación y proyección para eventos vio la manera de combinar su pasión por la música y –por qué no decirlo– el dinero.



“En Bunker Productions tenemos equipos de lo mejor, operados por técnicos con gran trayectoria”, asegura Marlon, fundador y director general de esta compañía, originaria de Tijuana, Baja California. “Sin embargo, el reto siempre es cómo comunicárselo a los clientes para que no nos cataloguen como los típicos ‘sonideros’ y nos consideren como un negocio en serio”, agrega.

Del papel a la vida real

La imagen fue, tal vez, el factor que más repercutió en su camino hacia la consolidación pues, al formar parte de un giro considerado poco profesional, los clientes trataban a su empresa (y a él como cabeza de la organización) de manera informal. Pagos fuera de tiempo, inconformidad con los precios e incluso cuentas no saldadas, eran recurrentes.



“Al principio, sólo me contrataban mis tíos y amigos de la familia. Eso está bien para un chavito con un hobby, pero no quería eso. Más bien mi objetivo era tener una compañía en forma y con una cartera de clientes sólida”, recuerda Marlon. Esto lo llevó a incubarse, en 2009, en EmpreSER, asociación civil que brinda asesoría y capacitación a emprendedores en Celaya, Guanajuato y algunos municipios de Baja California.



De esta manera, definió su visión empresarial: “si quieres grandes corporativos como clientes, entonces manéjate como un gran corporativo”. Bajo esta premisa, el emprendedor dio de alta su negocio ante Hacienda y, posteriormente, diseñó un catálogo de servicios. “Siempre tuve la idea de contar con una imagen profesional que me diferenciara de mis competidores; no obstante, esto no fue suficiente para abrirme paso en el mercado”, confiesa.



Armado con un plan de negocios, un bloc de facturas y equipo propio adquirido en Estados Unidos, Bunker Productions logró que la organizadora de eventos Lounge To Go contratara sus servicios para un evento masivo. Esta experiencia pintaba para ser todo un éxito. Marlon se sentía muy seguro y creía que podía controlar la situación. “En aquella ocasión cometí errores por falta de planeación. Esto hizo que replanteara definitivamente mi manera de trabajar”.

La construcción de un concepto

El emprendedor tenía todo para convertirse en el dueño de una compañía exitosa: un mercado por explorar, clientes potenciales, la última tecnología y todo un equipo de expertos en sonido, iluminación y proyección. La vuelta de tuercas vino con la construcción de una imagen integral que rompió con la idea de que un negocio de ese tipo no era más que un pasatiempo juvenil.



Marlon comenzó por uniformar a los integrantes de Bunker; esto le imprimió un toque de profesionalismo a la organización y, al mismo tiempo, generó un sentido de pertenencia en sus colaboradores.



Luego, desarrolló procesos de trabajo para evitar quedar mal o incumplir con los clientes a pesar de los contratiempos que suelen presentarse. Finalmente, elaboró contratos para asegurar la puntualidad en los pagos y tener un flujo de efectivo constante.



Toda esta estrategia de negocios trajo consigo no sólo el respeto de quienes ya contrataban sus servicios, sino que mejoró considerablemente la idea que muchos tenían de su empresa. Gracias a ello, entre sus clientes figuran nombres como Scotiabank, Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), CETYS Universidad y Actinver.



Se puede decir que el primer paso está dado. Ahora, ¿qué planes hay en puerta? Comenzar operaciones en Estados Unidos –mercado potencial dada su cercanía geográfica– y franquiciar el concepto para abarcar más zonas de la República Mexicana. “Tengo un negocio sustentable y no lo digo yo, lo dicen los números”, concluye Marlon Lozada.

Tips para jóvenes emprendedores

Con apenas 28 años, Marlon Lozada hoy dirige su propia empresa especializada en sonido, iluminación y proyección, Bunker Productions, y comparte algunos consejos sobre cómo materializar tu idea de negocio:



Asesórate por un especialista en negocios antes de emprender, ya que te ayudará a trabajar en tus puntos débiles para convertirlos en fortalezas.



Profesionaliza tus servicios con un plan de negocios que defina a tu empresa y detecte su valor agregado.



No malbarates tu oferta y cobra lo justo; para ello, implementa estrategias de pricing y monitorea los precios del segmento donde te desenvuelves.



No conviertas tu empresa en un autoempleo; al contrario, fíjate metas de crecimiento para que, en el camino, incorpores el talento de nuevos colaboradores.



Refleja tu profesionalismo a través de la imagen; esto incluye desde tu imagen personal hasta la calidad de los servicios que ofrece tu empresa.