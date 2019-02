Delegar para emprender

Gracias a la asignación de tareas, Rodrigo De Alday y Santiago Sánchez-Navarro dividen su tiempo entre dos empresas.

Santiago Sánchez-Navarro y Rodrigo De Alday se graduaron como emprendedores antes de concluir sus estudios universitarios. Cursaban el noveno semestre de la licenciatura en Creación y Desarrollo de Empresas en el Tecnológico de Monterrey cuando fundaron Mexico Showroom, una empresa dedicada a crear experiencias interactivas en la venta inmobiliaria.



Los resultados fueron contundentes y redituaron en un crecimiento continuo, pues la oferta de soluciones tecnológicas a la medida de cada empresa, que inciden directamente en las ventas, encontró un mercado hambriento. Además, la publicidad de boca en boca los acercó a empresas pequeñas, a grandes corporativos y a algunas multinacionales.



Y lo mejor es que les trajo una nueva idea de negocios. Ya inmersos en el sector inmobiliario, los emprendedores, de menos de 30 años de edad, detectaron que existía una marcada resistencia al cambio pese a que los carteles y los anuncios de venta o renta en los periódicos comenzaban a ser obsoletos. Incluso los sitios de Internet enfocados a la venta inmobiliaria daban signos de atraso. “Por eso, decidimos crear una experiencia digital e interactiva”, detalla Santiago. Así surgió Propiedades.com, un portal que hace más eficiente el proceso de ofertar una propiedad en línea, además de promover una decisión más informada por parte del consumidor.



Pero, ¿cómo manejar dos negocios al mismo tiempo? “Sumamos a personas que contaran con la experiencia y respaldo necesario para manejar acertadamente el negocio”, explica Rodrigo. “No queremos que las empresas sufran, sino que cuenten con los liderazgos necesarios para crecer”.



Y es que como señala el emprendedor, “una compañía es como un hijo: tienes que dejar que se encuentre a sí misma, pero también procurarle personas que incidan en su desarrollo”. Y ellos eligieron a Pedro Labarta, quien tiene experiencia en el desarrollo de negocios de marcas internacionales en el país y además es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), para que fungiera como el director general de la empresa.



Santiago y Rodrigo no son los primeros en emprender una plataforma tecnológica en el sector inmobiliario que permite contactar a vendedores y compradores. Sin embargo, el modelo de negocio rompe con el esquema tradicional de los portales en línea, que muestran su oferta como un catálogo de inmuebles con publicidad alrededor y que requieren un tiempo considerable de navegación para explorarlos, lo que muchas veces sobrecarga la experiencia de usuario que tiene el visitante y dificulta la búsqueda.



El diseño de Propiedades.com está inspirado en la navegación dentro de un iPad: simple y fácil de usar. El usuario, en sólo tres pasos, puede explorar en un mapa de Google la oferta de inmuebles en venta o renta, ya sean casas, departamentos u oficinas, dentro de una zona específica. Un minimalismo congruente con la era de los dispositivos móviles y las aplicaciones digitales, hoy masivos.



A través de esta herramienta se le brinda al usuario la posibilidad de recorrer una o varias colonias sin salir de casa y ver a detalle las propiedades sin abandonar su pantalla. Y, al igual que sucede en la realidad, “se pueden detectar desde mercados, escuelas e instancias gubernamentales hasta pequeños negocios que satisfagan las necesidades del día a día”, apunta Santiago.



¿Algo más? Este portal no tiene anuncios, algo que el resto de los sitios Web que compiten con ellos no han logrado abandonar aún. Uno de sus principios es evitar toda publicidad, ya sea en banners o cualquier tipo de inserción comercial de terceros. “Las otras páginas son como revistas que ganan con la colocación de menciones, por lo que en 20 minutos de navegación logras ver no más de una decena de propiedades.



En Propiedades.com en ese mismo lapso de tiempo puedes ver hasta 30 inmuebles y su entorno”. Pero si es un producto freemium –el uso del portal para comprar y vender inmuebles es completamente gratuito–, ¿cómo generan ingresos? Los emprendedores explican que lo hacen a través del cobro de servicios de valor agregado que ofrecen al anunciante. De ahí las ganancias que compensan la ausencia de espacios publicitarios. Por ejemplo, las fotos del inmueble que se quiere ofrecer en el sitio pueden ser tomadas por un fotógrafo profesional, lo que garantiza su calidad.

Servicios de valor

El catálogo de servicios adicionales también incluye asesoría legal. “No olvidemos que la compra, venta o renta de un inmueble involucra contratos que en todos los casos deben de ser supervisados, para que no se conviertan en una pesadilla”, dice Rodrigo.



A esta oferta se suma otra para quienes deseen contratar agentes inmobiliarios certificados por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), quienes cobran una comisión por la venta de los inmuebles.



“El usuario –ya sea comprador o el propio dueño del inmueble– que solicite cada servicio extra, va a absorber el costo; de esta manera, si el usuario que desea adquirir la propiedad pide un avalúo, él tendrá que pagar por ese servicio adicional”, asegura Santiago.



El sitio ya recibe unas 4,000 visitas únicas al día y cuenta con una lista de 25,000 inmuebles. La expectativa es que en el primer semestre lleguen a las 100,000 unidades y al año, alcancen las 300,000.



Cuando un negocio nace es común que el emprendedor sufra del complejo del “todólogo”: es él quien busca clientes, ejecuta proyectos, se encarga de las cuentas por cobrar, realiza pagos, recluta al personal, etc. Santiago y Rodrigo pasaron por esto la primera vez que emprendieron. Al poco tiempo descubrieron que era un error mantenerse inmersos en todas las áreas de la empresa. Y todo por creer que nadie haría las cosas mejor que ellos. En consecuencia, se dispusieron a diseñar un mecanismo para delegar.



México Showroom sostuvo sus operaciones de manera normal. Pero al arrancar su segundo proyecto, Propiedades.com, los jóvenes sabían que debían actuar con madurez desde el inicio, y eso implicaba elegir al talento adecuado para funciones específicas. De esta manera, ellos podrían concentrarse en el desarrollo del producto y en la parte creativa de la empresa, además de conducir las negociaciones clave.



“Delegar es un arte posible cuando se combina el mejor talento con remuneraciones acordes a las responsabilidades, así como el reconocimiento e impulso de las ideas”, indica Jorge López, consultor de negocios.



De acuerdo con los emprendedores, ésta es la estrategia que les permite dividir su tiempo entre dos empresas exitosas. “Le dedicamos el tiempo necesario a cada una. No más ni menos del que requieren nuestras responsabilidades”, asegura Santiago.



El consultor de negocios destaca por su parte que los empresarios que consiguen formar un equipo de líderes tienen mayores probabilidades de ser exitosos. “Esto permite a los fundadores concentrarse en el negocio, pues la mayor parte de las personas que inician una empresa pierden la brújula al tratar de resolverlo todo”.



Por eso, los emprendedores que aprenden a delegar tienen tiempo para “diversificar sus negocios, capacitarse en diferentes áreas, cuidar su cuerpo, su salud y a su familia, gozar de repartir sus horas, entre otras cosas”.



El éxito de Propiedades.com ha obligado a los jóvenes a acelerar sus planes de crecimiento. A dos meses de su arranque, ya están definiendo la estrategia para participar en el mercado móvil y ampliar el número de propiedades. “Nuestra oferta está centralizada en el área metropolitana pero estamos haciendo planes para expandirnos en otras ciudades importantes (Cancún, Guadalajara, Monterrey y Puebla)”, explica Rodrigo.



Este plan de crecimiento requerirá una gran inversión de tiempo. Para lograr su meta, buscarán primero posicionarse como “el portal en donde tienes que buscar para comprar o rentar cualquier propiedad”.



Los emprendedores saben que no descubrieron el hilo negro. “Lo que hicimos fue identificar lo que el mercado demandaba y darle un giro a la forma de solucionar un problema. Antes, las familias recorrían a pie o en auto las zonas donde planeaban vivir, pero esa práctica se extinguió debido a la falta de tiempo y la alta digitalización de la vida cotidiana”, explica Santiago.



Su mérito en este proyecto fue aplicar a un sector tradicional tecnología eficiente y adaptada a las prácticas del usuario de Internet actual, insatisfecho con la oferta de su competencia. Y esto dio resultado.



Pero aún falta un largo camino. “Todavía existe resistencia al cambio, pese a que los consumidores demandan cada día más soluciones a través de Internet o dispositivos móviles. Por eso, para quienes quieran crecer, las oportunidades están abiertas a múltiples posibilidades en el rubro de la digitalización”, afirma el emprendedor.

