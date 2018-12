12 extraños hábitos alimenticios de famosos

Las personas exitosas tienen ritos. Conoce los más singulares al comer de personalidades como Steve Jobs, Mark Zuckerberg y Henry Ford.

March 26, 2017 6 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Las personas exitosas siguen ciertos rituales diarios que les permiten mantenerse alineados y liberar sus mentes para pensar en cosas más importantes. Pero algunos de estos hábitos, en particular los alimenticios, son bastante extraños.



Por ejemplo, el actor de Hollywood Nicholas Cage sólo come animales que considera que tienen “sexo digno”; el co-fundador de Apple, Steve Jobs, comió únicamente zanahorias por tanto tiempo que su piel se tornó a un color anaranjado. El magnate de los negocios, Howard Hughes, usaba cucharas con una cubierta protectora que incluía dos capas de papel higiénico y cinta de celofán.



A continuación te compartimos los hábitos alimenticios más singulares de personas altamente exitosas:



1. El actor Nicholas Cage no come puerco porque piensa que no tienen "sexo digno"

En una entrevista en 2010 con The Sun, el actor de Hollywood declaró que elige qué animales comer según sus hábitos de apareamiento. "Pienso que los peces son muy dignificados con el sexo, al igual que las aves. Pero los cerdos no. Así que no como carne de puerco ni similares".



2. El magnate de los negocios Howard Hugues envolvía sus cucharas con papel higiénico y celofán

Misofóbico por muchos años, Hughes daba a sus empleados instrucciones complejas sobre cómo realizar las tareas del hogar. Por ejemplo, para asegurar que estuviera libre de gérmenes, antes de recibir un cubierto, éste necesitaba estar cubierto en papel higiénico y celofán.



3. Renee Zellweger 'botanea' cubos de hielo a lo largo del día

Suena terrible, pero la actriz ha dicho en varias ocasiones que come cubos de hielo para quitar el hambre. "Mientras tenga esa sensación de 'comer constantemente', es bastante tolerable".



4. En 2011, Mark Zuckerberg comió sólo carne que él mismo mataba

En 2011, Zuckerberg dijo a la revista Fortune que estaba comiendo únicamente carne que él mismo mataba. "Este año, mi reto personal es ser agradecido por la comida que tengo. Pienso que muchas personas olvidan que un ser viviente tiene que morir para que puedas comerlo, así que mi meta es no olvidarlo y ser agradecido por lo que tengo. Este año seré básicamente vegetariano pues sólo comeré la carne de animales que yo mismo mate. Hasta el momento ha sido una gran experiencia. Estoy comiendo mucho más saludablemente y he aprendido mucho sobre prácticas sustentables y crianza de animales". El siguiente año, el CEO de Facebook dejó estas reglas.



5. Lyoto Machida, quien fuera campeón de peso ligero de la UFC, bebe su propia orina

Machida empezó a beber su propia orina tras seguir un consejo de su padre. "Tomo mi orina cada mañana como una medicina natural", dijo a la revista brasileña Tatame.



6. Steve Jobs comía los mismos alimentos durante semanas

De acuerdo con la biografía escrita por Walter Isaacson, el co-fundador de Apple comía un solo tipo de comida, como zanahorias o manzanas, durante semanas. Una vez comió tantas zanahorias que su piel se tornó anaranjada. Jobs creía que esta dieta vegana estricta eliminaba los olores corporales, lo que le permitía bañarse una vez a la semana.



7. El autor Stephen King siempre come cheesecake antes de escribir

Antes de sentarse a escribir, King siempre come una rebanada de pastel de queso. Tampoco come cosas chiclosas ni resbalosas: "No como ostras", dijo en una entrevista a Bon Appetit.



8. Henry Ford comía hierbas de su propio jardín

Ford pensaba en el cuerpo como en un automóvil: como una máquina de combustión que necesitaba combustible. Con esta mentalidad, nunca iba al mercado, sino que comía lo que cosechaba en su jardín. Seguido se alimentaba de emparedados de hierbas.



9. Aunque vaya a un restaurante, Hugh Hefner sólo come alimentos preparados en la Mansión Playboy

A veces lleva a las modelos de Playboy a comer a un restaurante, pero Hefner ha dicho que su comida siempre viene de su chef personal. "Las modelos eligen del menú, pero yo como cordero y papas enviadas desde mi mansión".



10. El explorador Charles Darwin comía la mayoría de los animales que descubría

Darwin estaba tan intrigado por los animales que descubría, que los comía casi todos, incluyendo iguanas, armadillos, tortugas gigantes y búhos. Cuando estudiaba en la Universidad Cambridge se unió al Gourmet Club. Sus miembros tenían la misión de comer cuantos animales extraños era posible.



11. Fergie siempre consume un vaso de vinagre de manzana

En una entrevista con la revista Glamour, la cantante del grupo Black Eyed Peas, Fergie, dijo que nunca olvida su vaso diario de vinagre de manzana orgánico. "Dos cucharadas. Por alguna razón, he notado una diferencia en mi estómago", dijo. "Confié en mi entrenador. Y lo comparto". Otras fanáticas del shot diario de vinagre incluyen a Megan Fox y Cindy Crawford.



12. La estrella de tenis Novak Djokovic sigue una dieta libre de gluten y ha comido pasto después de ganar un juego

Djokovic sigue una estricta dieta libre de gluten y evita los lácteos, la cafeína y las azúcares refinadas. Después de ganarle a Rafael Nadal en 2011, Djokovic se arrodilló y empezó a comer pasto. En la conferencia de prensa, bromeó diciendo que el pasto estaba "bien cuidado" y que "sabía bastante bien".