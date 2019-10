5 frases de películas para emprendedores

A veces un gran filme puede ser una fuente de inspiración para los iniciadores de negocios. Te compartimos cinco citas motivadoras.

Serial Entrepreneur, Mentor and co-founder of YoungEntrepreneur.com

February 13, 2018 4 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Las grandes películas cuentan historias para inspirarnos a convertirnos en mejores personas. No hay nada más poderoso que una cinta que te deje con el sentimiento de ser mejor y te motive el día de mañana. A pesar de que hay frases realmente motivadoras de personas reales, hay cierta sabiduría en los grandes personajes que se puede compartir.

Aquí están las mejores cinco que te ayudarán a inspirarte y a que estés listo para tomar acción:

1. “Hacer o no hacer. No sirve intentar, sólo hacer.”

Frank Oz como Yoda, El imperio contraataca

Yoda era como el Dalai Lama del pantano. Su sabiduría era una afirmación a sus conocimientos trascendentes y filosofías Budistas. Son pocas palabras, pero esto nos muestra la simple verdad del asunto: Si quieres hacerlo hazlo. Haz tu mejor esfuerzo. Dale tu todo. Es así de difícil y es así de fácil.

2. “Nunca dejes que alguien te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. Tienes un sueño, debes protegerlo. Si las personas no pueden hacer algo por ellas mismas, te van a decir que tú no puedes. Si quieres algo, ve por eso. Punto."

Will Smith como Chris Gardner, En busca de la felicidad

El camino del emprendedor no es sencillo. Tiene muchas curvas y hay momentos en los que es increíblemente eufórico y luego otras veces agonizantemente devastador. Harás muchos sacrificios. Tendrás muchos errores. Otras personas siempre estarán ahí para decirte que es una mala idea, o que no puedes hacerlo o tal vez que ni siquiera deberías intentarlo. Depende de ti rodearte de gente que crea en ti, te apoye y ultimadamente que tome la decisión de que vas a ser exitoso.

3. “Se supone que es difícil. Si no lo fuera todos los harían. Lo difícil es lo que lo hace genial.”

Tom Hanks como Jimmy Dugan, Un equipo muy especial

Las partes difíciles son las que realmente hacen del camino del emprendedor algo genial. Las veces que te caes y te levantas encuentras una fuerza increíble que te guiará a través de grandes retos.

Esas luchas te fortalecerán para resolver problemas y te equiparán con “lentes de oportunidad” para replantear todos los obstáculos que veas. Eso es por lo que no todos son emprendedores. Este camino toma mucho trabajo y disciplina. Requiere montañas de coraje y la habilidad para creer que puedes hacer esto.

4. "¡La vida se mueve muy rápido. Si no te detienes y miras alrededor de vez en cuando, podrías perdértela!”

Mathew Broderick como Ferris Bueller, Un experto en diversiones

El camino al emprendedurismo está lleno de piedras. ¡Pero puedes divertirte! La vida se mueve muy rápido así que no te quedes encerrado en un lugar o te perderás el paisaje. No te darás cuenta de la belleza que te rodea, podrías pasar justo alado del gran amor de tu vida o perder la oportunidad de crear una gran amistad. No dejes que la vida te pase de largo viviendo sólo para trabajar. El amor, la familia, experiencias, viajes y amistad son también clave en tu vida.

5. "¡Vive! La vida es un banquete en la que sólo los tontos se mueren de hambre."

Rosalind Russel como Mame Dennis, Auntie Mame

Tal vez la más inspiradora de todas, esta línea clásica de la película de 1958 es una verdadera llamada de acción. La mejor parte de ser un emprendedor es que te permite alimentarte del banquete de las aventuras de tu vida. No te mueras de hambre, llena tu plato con todas las experiencias que tengas.