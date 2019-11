Los mejores discursos de graduación

Ahora que estás a punto de entrar al mundo laboral, te presentamos los mejores consejos para motivarte a iniciar con el pie derecho.

¡Grandes noticias graduados! El mercado laboral está mucho mejor que hace algunos años. ¿Un consejo? No salgan de vacaciones este verano. Muchos jóvenes argumentan que están muy cansados, que necesitan un descanso. Pero el ambiente está muy competitivo allá afuera, así que entren al juego y comiencen en el verano.

Uno de los mejores consejos que me han dado es: “No trates tu búsqueda de trabajo como si fuera una cita. No pienses “no debería llamar tan pronto, debería hacerme el interesante y esperar algunos días.” ¿Y esos dos días que estuviste esperando? Alguien más obtuvo el trabajo. Manda tu currículum. Haz el seguimiento por email o por teléfono. Deja el comportamiento tímido para la niña de la clase de química.

De titanes del negocio como Steve Jobs y Carl Icahn a celebridades como Stephen Colbert y Bono, han habido muy buenos consejos en los discursos de las graduaciones. Así que, antes de que salgas del nido académico y vayas al mundo real, aquí te van los siete mejores discursos de todos los tiempos.

Bill Gates, fundador y antiguo CEO de Microsoft

Universidad de Harvard (2007)

Bill Gates muestra qué tan nivelado el campo de juego puede estar: después de salirse de Harvard, fundó Microsoft y se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo.

“He estado esperando más de 30 años para decir esto: “Papá, siempre te dije que regresaría y obtendría mi título. Quiero agradecer a Harvard por este honor. Cambiaré de trabajo el siguiente año y ¡sería bueno por fin tener un título de universidad en mi currículum!”

“Podemos hacer que las fuerzas del mercado funcionen mejor para los pobres si desarrollamos un capitalismo más creativo, si podemos ampliar el alcance de las fuerzas del mercado para que más gente puede beneficiarse o al menos vivir de eso, serviríamos a gente que sufre con las peores inequidades.”

“Tienes más de lo que nosotros teníamos, debes comenzar antes y seguir por más tiempo.”

Stephen Colbert, "El Reporte Colbert"

Universidad de Northwestern (2011)

Stephen Colbert ha dado varios discursos. En su alma mater, Northwester, comenzó agradeciendo al presidente de la universidad, a la junta y “gracias a todos los padres”, si no les agradeces ahora, tendrás mucho tiempo para hacerlo el día de mañana, cuando regreses a vivir con ellos.”

“Nosotros no teníamos celulares. Si hacías planes para encontrarte con alguien en una tormenta de nieve, y no aparecía, tenías que asumir que fue devorado por lobos y seguir con tu vida.”

Su mejor consejo fue el de seguir tus sueños. “Te han dicho que sigas tus sueños. Pero, ¿qué pasa cuando es un sueño tonto? Por ejemplo, el Stephen de hace 25 años, vivía con dos hombres y tres mujeres en un burdel. Soñaba con vivir solo en un departamento grande, hecho de madera, con un kimono, un colchón en el piso y té hirviendo todo el tiempo.

Hoy soy un padre que vive en los suburbios y que hace chistes como forma de vida. Y me encanta. Porque gracias a dios, los sueños cambian. Si todos nos quedáramos con nuestro primer sueño, el mundo estaría lleno de vaqueros y princesas.”

“Así que cualquiera que sea tu sueño ahora mismo, si no lo logras no has fracasado y no eres un perdedor. Pero más importante - esta es la parte en la que tal vez no tendré la razón y no me escucharás - si alcanzas tus sueños, no eres un ganador.”

Bono, estrella de rock, líder de U2

Universidad de Pensilvania (2004)

Bono ha dado varios discursos en diversas universidades y nunca deja de encantar a la multitud. Ha hablado sobre usar un traje con lentejuelas y admitió que una vez durmió con un profesor de economía. ¡También ha dado buenos consejos!

“Vi algo en los periódicos la semana pasada sobre la Rana René dando un discurso de graduación en alguna parte. Uno de los estudiantes se quejaba: “¿Trabajé muy duro por cuatro años para que me hablara una calceta?”

Has trabajado muy duro para esto. Durante cuatro años has estado comprando, cambiando y vendiendo todo lo que tienes en este mercado de ideas. El ajetreo intelectual. Tus bolsillos están llenos, aunque el de tus padres estén vacíos, y ahora tienes que pensar en qué te lo vas a gastar.”

“Así que mi pegunta es: ¿Cuál es la gran idea? ¿Cuál es tu gran idea? ¿En qué estás dispuesto a gastar una gran cantidad de dinero, tu capital intelectual, tu capital moral, tu sudor para perseguir lo que sea que haya en las afueras de la Universidad de Pensilvania?”

“Mi punto es que el mundo es más maleable de lo que crees y está esperando por ti para tomar forma.”

Barack Obama, Presidente de los Estados Unidos

Universidad de Barnard (2012)

El presidente se dio cuenta que esta clase inició en 2008.

“Justo cuando comenzaban a descubrir cómo moverse en el campus, una crisis económica azotó al mundo y tomó más de cinco millones de trabajos antes del final de ese año. Aunque las oportunidades para las mujeres han crecido mucho en los últimos 30 años, de muchas maneras lo tienen más difícil que nosotros. Esta recesión ha sido brutal y las pérdidas de trabajo es aún peor.”

“Cada día que recibas un flujo de sensacionalismo y escándalo e historias con un mensaje que sugiere que el cambio no es posible, que no puedes hacer una diferencia, que no serás capaz de cerrar ese espacio en tu vida, mi trabajo es decirles que no lo crean. Porque a pesar de lo duras que han estado las cosas, estoy convencido de que ustedes son más fuertes.”

Los consejos para las mujeres de la clase:

“1. No sólo se involucren. Peleen por su lugar en la mesa. Mejor aun, peleen por un lugar en la cabecera.

2. Nunca subestimen el poder de su ejemplo. Por el simple hecho de que están graduándose, ahora son más mujeres las que se gradúan que los hombres, es posible debido a las generaciones anteriores, sus madres, tías y abuelas que destruyeron el mito de que no podían y debían estar donde están ahora.”

Will Farrel, actor, comediante

Harvard (2003)

A él le toco la clase de 2003, fue un discurso en el que pudo hablar del Muro de Berlín y hasta de aquel sujeto que ganó por comer nachos en su coche. ¡Hasta logró despedir un asistente en el proceso!

“Estás a punto de entrar a un mundo lleno de hipocresía, un mundo en el que tu limusina al aeropuerto llega media hora tarde. Además de que no es una verdadera limusina es un carro común y corriente. Estás a punto de entrar a un mundo donde le pides a tu nuevo asistente, Jamie, que te traiga un café grande y regresa con un capuchino chico. ¿Adivina qué Jamie? Estás despedido, no es tan difícil hacerlo bien mi amigo….”

“Lo siento graduados. Pero este es un mundo en donde no tienes permitido usar tu celular en aviones, durante una función de teatro, en el cine, funerales o hasta en una cirugía que tú elegiste. Uno de ustedes, John Lee, pasará la mayoría del tiempo en su coche comiendo nachos. Todos regresaran de vez en cuando a este hermoso campus para reuniones y se preguntarán “¿alguien sabe qué pasó con John Lee?” En ese momento, John saldrá de los arbustos y gritará “¿Alguien quiere nachos?”

J.K. Rowling, autora de "Harry Potter"

Harvard (2008)

Harvard y Gryffindor — ¡una pareja ideal!

“La primera cosa que me gustaría decir es “gracias”, Rowling dijo en su discurso. “Harvard no sólo me ha dado un extraordinario honor, sino que las semanas de miedo y nausea que he soportado sólo con pensar que tenía que hablar frente a ustedes, me ha hecho perder peso. ¡Es una situación ganar-ganar! Ahora lo único que tengo que hacer es respirar profundamente y convencerme que estoy en la reunión de Gryffindor más grande del mundo.”

A pesar de lo estresada que estaba sobre el discurso, haciendo memoria de su graduación, no recuerda una sola palabra del que dio el discurso ese día, la filósofa británica Mary Warnock. “Este descubrimiento liberador me permite continuar sin miedo de que pueda influenciarlos a abandonar prometedoras carreras en negocios, leyes o política por el deleite de ser un “mago gay” ¿Ven? Si todo lo que recuerdan en los años futuros es el chiste de “mago gay” he superado a Mary Warnock. Metas alcanzables: el primer paso a la superación personal.”

Su consejo más importante fue respecto al fracaso. “Tal vez nunca fracasen de la manera que yo lo hice, pero el fracaso en la vida es inevitable, eso me dio la fuerza necesaria que nunca había tenido en los exámenes. El fracaso me enseñó cosas sobre mí que no hubiera aprendido de otra manera. Descubrí que tenía fuerza de voluntad y más disciplina de la que creía. El pensamiento de que has salido más sabio y más fuerte de los contratiempos significa que eres, después de todo, seguro en tu habilidad para sobrevivir.”

Steve Jobs, co-fundador de Apple

Stanford (2005)

Steve Jobs fue ahí dirigiéndose a la muerte, ya que fue después de su diagnóstico de cáncer en 2004.

“La muerte es, sin lugar a dudas, el mejor invento de la vida. Es un agente de cambio, quita lo viejo para hacer lugar para lo nuevo. Ahora mismo, eso nuevo eres tú. Pero un día, no en mucho tiempo, te volverás más viejo y te harán a un lado."

"Perdón por ser tan dramático, pero es verdad. Tu tiempo es limitado, así que no lo pierdan viviendo la vida de otros. No te quedes atrapado en el dogma, viviendo en base a los resultados de los pensamientos de otras personas. No dejes que el ruido de las opiniones de los otros ahoguen tu voz interna. Ella ya sabe lo que quieres llegar a ser. Todo lo demás es secundario."