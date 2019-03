10 tips para identificar pseudo-marketeros

¿Piensas contratar a un "experto" para desarrollar tu mercadotecnia digital? Ten cuidado con estas señales.

Siempre he pensado que existen tres tipos de marketeros digitales: los que dejan que las cosas sucedan, los que hacen que sucedan, y los que se preguntan qué pasó. Obviamente, si eres un buen mercadólogo, tendrías que estar en el segundo grupo; siempre adelante, actualizado y experto. Si eres de los otros grupos, seguramente no tienes mucha idea de lo que estás haciendo y obviamente tus clientes o tu marcas están sufriendo las consecuencias. Yo sé que "perseguir la chuleta" está difícil, pero está asqueroso que la industria está llena de "pseudo-marketeros".

No es justo para la industria que lleguen especialistas en marketing digital fakes, sin título, sin experiencia en estrategias de mercadotecnia online y, lo peor, que hagan propuestas basadas en un tarifario sacado del sombrero del Maguito Sonrics. Esto abarata nuestro trabajo, le da enfoques erróneos y crea falsas expectativas y luego los verdaderos especialistas tenemos que limpiar el desastre y convencer a los clientes que el marketing digital sí funciona. Supongo que pasa en todas las industrias. Yo propongo que hagamos una cacería de marketeros digitales fakes y los obliguemos a convivir un día completo en una convención titulada “Soy fake y lo acepto” con Laura Bozzo, Jordi Rosado, Adal Ramones, Daniel Bisognoy otras muchas grandes celebridades de nuestro país y... ¡Espero que así aprendan!



Bueno, pues como dije antes, también los hay muy buenos (los que hacen que las cosas sucedan), y me gustaría reconocer la enorme labor de cambiar la industria del marketing en tan solo unos añitos. Ahora las grandes empresas ya consideran nuestra área como un aspecto vital en su estrategia de mercadotecnia y ventas. Pero bueno, como dicen por ahí: “Hay 3 cosas que no se pueden ocultar: el humo, el amor y el dinero”; yo agregaría “un buen marketero digital” a la lista. Si sabes lo que estás haciendo se nota (y se agradece).



Pero, ¿tienes dudas? ¿No sabes si tu agencia de marketing digital o especialista en marketing digital es bueno? ¡No te preocupes más! A continuación podrás encontrar 10 tips para reconocer a un pseudo especialista en marketing digital.



1. Experiencia “freelance”

Cuando les pides referencias y credenciales te dicen que ellos han hecho más freelance y proyectos independientes. OJO, no todos los freelance son charlatanes, pero en el caso del marketing online y sobre todo si dicen que hacen Inbound Marketing la experiencia se gana con horas de trabajo en un lugar donde se pueda aprender. Si la persona o agencia que vas a contratar no tiene experiencia en agencia o en una empresa con una área digital especializada, pues probablemente su experiencia sea la misma que yo tengo haciendo tamales de mole.



2. Agencias Fantasma

Típico que ahora todo el mundo tiene una agencia ... Típico. Conozco gente que tiene “agencias de social media” sólo porque se le ocurrió que era un gran negocio, ya que en una reunión con sus cuates decidió que invertir en una agencia era cool y que se iba a hacer "millonetas", porque según él es muy “creativo” y se la viven en Facebook y Twitter. Obviamente estas agencias patito no tienen una estructura, no están reconocidas ante la ley, no pagan impuestos, hay unas que ni facturas tienen; bueno, ni cuenta de banco. Me gustaría pensar que si te das cuenta que la agencia que vas a contratar es un poco clandestina busques otra opción.



3. Casos de éxito inexistentes

Lo primero que deberías preguntar es por sus casos de éxito. Claramente con esta solicitud te darás cuenta si la agencia cumple con tus expectativas. Aunque suene un poco loco y desconfiado, el cliente debería solicitar referencias reales. Digo, también si como cliente no cuidas tu inversión no hay mucho que hacer; la confianza se gana. Por otro lado, si la agencia no tiene buenas referencias nunca te las van a mandar y, pues, sus pequeñas patrañas, serían más claras que el agua.



4. Dueño multi-usos

Aunque esto no es tan fácil de identificar, con el paso de los días el cliente se puede dar cuenta que la empresa no tiene realmente un equipo especializado, y en peores casos ni siquiera cuentan con un equipo real. Es muy común encontrar agencias de una sola persona (OJO, no digo que esto esté mal, hay personas híbridas muy talentosas, pero la realidad es que son contadas). Entonces el director es el dueño, que también es su propio asistente, que a su vez es la secretaria, que además sabe diseñar y programar como un profesional. Como dije antes, los perfiles híbridos sí existen, pero tampoco abusen, no conozco a nadie que sea un especialista en social media, performance, director creativo, director de arte, programador experto, etc. Quien mucho abarca poco aprieta.



5. Rateros de identidad

Uy, de estos hay millones. Estos ratillas piden propuestas y cotizaciones falsas a agencias reconocidas para luego robar el contenido y tarifas (hasta el diseño de la presentación se roban). Muchas veces nos ha pasado que nos hablan como clientes muy sospechosos pidiendo cotizaciones aún más sospechosas. Con algo de colmillo ubicas perfecto que te están bajando la propuesta y que ni siquiera harán el esfuerzo por cambiarla tantito. Esto es una cosa horrenda que espero que algún día se castigue con pena de muerte.



6. Clientes “Doña Chupi; Ferretería Familiar”

Hay agencias que tienen algunos clientes pequeños y no tiene nada de malo, pero si esos clientes son su mamá, que es dueña de la pollería de la esquina “Doña Pollita”, su primo, que es dueño del taller mecánico “El Primo Tuercas”, y su novia que es vendedora en “Figurillas de Migajón Orgánico”, pues entonces quizá no se trate de una agencia muy especializada. Aunque la mayoría de los negocios empiezan con amigos y familia, hay que fijarse bien si realmente la agencia ha logrado sus objetivos con estos negocios o si solo tienen la cuenta por compromiso. Que no te den gato por liebre.



7. La respuesta que nunca llegará

Me pasó la semana pasada... Estaba en una comida y me tocó sentarme junto al dueño de una agencia digital. Ni siquiera se molestó por preguntar a qué me dedicaba, empezó a presumir su agencia y el gran trabajo que hacía con sus clientes. Dentro de sus “múltiples logros” estaba una enorme estrategia CPA (costo por adquisición), yo me hice súper menso y lo dejé hablar, cuando terminó de “explicarme” le pregunté que cómo lograba gestionar esa estrategia multimillonaria. Me dijo que todo se trataba de “saber venderse” y que luego me llamaba para explicarme a fondo lo que hacía. Todavía es el día que no recibo su llamada.



8. Son su peor cliente

Dicen que son expertos en desarrollo web, entras a su página y es más difícil de navegar que el Triángulo de las Bermudas. Se venden como diseñadores y su logo está pixelado. Hacen BTL y sus tarjetas están impresas en Office Max (y además están mal recortadas). Son grandes community managers y en Twitter tienen dos seguidores. Si no lo pueden hacer bien para ellos mismos, ¿cómo van a hacerlo bien para tu marca??



9. Mail de gmail

Jajaja... Aunque no lo crean pasa. Agencias que venden hosting, sitios, servidores etc y tienen mail de Gmail o peor aún de Yahoo. No tengo mucho que decir al respecto.



10. Pagos chiquitos

Yo entiendo que todos tenemos que ajustarnos al presupuesto de los clientes, pero cuando un cliente te dice: Quiero una estrategia de redes sociales, una nueva página web, SEO, campaña de ads y mi presupuesto es de $500 (quinientos pesitos) pues simplemente no sales y sabes que ese cliente no funciona para ti (ni para nadie), pero hay agencias chafas que dicen: “bueno, está bien, y te incluyo hosting y servidores”. Ojo, las agencias especializadas tienen un tarifario muy parecido. El ejemplo perfecto es como cuando te quieren vender en la calle una bolsa Louis Vuitton en $350, tu pensamiento es “es falsa” o “es robada”; igual con las agencias, si está muy barato o muy caro piensa mal y acertarás.

*Georgie de Barba es especialista en Marketing Digital y Redes Sociales. Bloggero, escritor, creativo y coolhunter. Actualmente Director de Cuentas de ION Group.



