5 estrategias para emprender con tu pareja y no morir en el intento

The New Employee Manual

Ultimate Guide to LinkedIn for Business

No B.S. Marketing to the Affluent

Mi consejo de oro es: evalúense cada seis meses . Desempeño, metas alcanzadas, retos, crecimiento, para saber y tener claridad sobre lo que no está funcionando y lo que a la otra persona le parece que no está funcionando. Así como las grandes corporaciones realizan evaluaciones periódicas de sus empleados.

2. Cambiar los estilos de trabajo. Uno de los conflictos más recurrentes y una de las causas más comunes por las que las parejas que trabajan juntas fallan, es la diferencia entre los estilos de trabajo. Tú eres organizado y tu pareja trabaja bien bajo presión; tú eres un líder y a tu pareja le interesa los resultados. Una comunicación efectiva es necesario para poder explotar el potencial particular de cada quién y no morir en el campo de batalla.

Los emprendimientos digitales favorecen el trabajo y la asociación de las parejas porque permiten una comunión entre las metas profesionales y la posibilidad de pasar tiempo de calidad en entornos diferentes, al no estar sujetos a una oficina física. Pero sobre todo, favorecen este fenómeno porque emprender es un acto de fe, pasión e idealismo. Y ¿quién no quiere compartir todo esto con la persona que ama?

Si bien durante siglos muchas relaciones amorosas han surgido en el ámbito laboral, conocer a tu one and only en una start-up, o mejor dicho, en tu start-up, es otro cuento, porque emprender es como subirse a una montaña rusa llena de sorpresas y retos. Todo lo opuesto a un trabajo jerarquizado e hiper organizado.

I agree to the Entrepreneur Privacy Policy and Terms of Use .

Last Name

First Name

Entrepreneur members get access to exclusive offers, events and more.

Don't have an account? Sign Up

Entrepreneur members get access to exclusive offers, events and more.