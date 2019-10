Unilever amenaza con retirar su publicidad de Facebook y Google

The New Employee Manual

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, Unilever amenazó con retirar la publicidad de Google y Facebook si crean división social y no protegen a los niños. El plan será explicado por Keith Weed, director de marketing de Unilever, próximamente en el marco de la conferencia anual de la Interactive Advertising Bureau (IAB) en California. Weed pedirá no sólo a Google y a Facebook, sino a toda la industria tecnológica que mejore la transparencia y la confianza del consumidor ante el surgimiento de noticias falsas. Según Reuters, Weed dirá en su discurso: “Noticias falsas, racismo, sexismo, terroristas difundiendo mensajes de odio, contenido tóxico dirigido a niños … es del interés de la industria de medios digitales escuchar y actuar sobre esto”. Weed declarará, según una copia de su discurso, que “Unilever, como un anunciante de confianza, no quiere anunciar en plataformas que no hacen una contribución positiva a la sociedad”. Por su parte, la empresa global se comprometerá a abordar temas como los estereotipos de género en su publicidad. Sobre todo luego de que el año pasado fue fuertemente criticada por un anuncio de Dove en Facebook que fue considerado racista.

