La neutralidad de la red de EU acaba en abril

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos fijó el 23 de abril como fecha para la entrada en vigor de su derogación de la neutralidad de la red.

Si bien la agencia votó 3-2 en diciembre para poner fin a las protecciones que impuso Barack Obama sobre la neutralidad de la red, el decreto en realidad no se oficializa hasta que se publique en el Registro Federal. Eso sucedió el 23 de febrero de este año, y salvo que el Congreso intervenga, las reglas de neutralidad de la red desaparecerán en dos meses.

Quienes se oponen al voto de la FCC han prometido defenderse, y ahora sí pueden hacerlo. La publicación en el Registro Federal también abre la puerta al público para demandar. De hecho Mozilla, el sitio de videos Vimeo y una coalición de 23 procuradores generales encabezados por el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, hicieron precisamente eso el jueves.

"La FCC puede haber hecho oficial su reversión ilegal de la neutralidad de la res, pero esta pelea apenas está comenzando", tuiteó Schneiderman.

Las reglas federales dan al Congreso de EE. UU. una ventana de 60 días para aprobar una resolución que revierta el voto de la FCC. Senadores demócratas, incluidos Chuck Schumer y Ed Markey, están tratando de obtener apoyo para un proyecto de ley que haría precisamente eso.

Hasta ahora, los demócratas han obtenido 50 votos en el Senado y necesitan uno más. Sin embargo, aprobar la ley que proteja la red no será fácil en la Cámara, donde los republicanos controlan una mayoría más amplia. También tendrían que pasar la ley a la aprobación al presidente Donald Trump, que no es partidario de las reglas originales de la FCC (impulsadas por Obama).

