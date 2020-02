Las trampas donde no debes caer para tener una expatriación exitosa

Hoy, me gustaría compartir los errores que he cometido y en los que la gente cae cuando deciden vivir en otro país, así como mi punto de vista.

May 12, 2018 6 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Hoy, me gustaría compartir los errores que he cometido y en los que la gente cae cuando deciden vivir en otro país, así como mi punto de vista.

Después de haber recibido a algunos clientes potenciales en nuestra oficina y de haber escuchado sus planes para buscar trabajo en Europa, he decido escribir un artículo un poco diferente a los que suelo redactar para Entrepreneur.

Voy a compartir los errores que he cometido y en los que la gente cae cuando deciden vivir en otro país, así como mi punto de vista.

Estoy convencido de que estudiar o trabajar en el extranjero es, sin duda, para mí, la mejor experiencia que una persona puede tener. Aprendes diversos aspectos acerca de ti mismo y del mundo. Sin embargo, vivir está experiencia puede llegar a ser complicada si no le das la suficiente importancia a las dificultades que conlleva irte a otro país.

No idealices la expatriación

La primera vez que salí de Francia para vivir en otro país fue al mudarme a Inglaterra. Era completamente fan del estilo de vida inglés (películas, forma de vestir, los parques etc.).

Después de haber visto en el cine, Las Muñecas Rusas (la segunda parte de la trilogía), la cual es cultura general para los estudiantes europeos del programa de intercambio universitario de la Unión Europea Erasmus, decidimos un amigo y yo que sería buena idea ir a Londres durante casi 4 meses después del primer año de la licenciatura con el fin de mejorar nuestro nivel de inglés.

No era la primera vez que iba a Londres: había ido varias veces de fin de semana o de vacaciones. Por eso, me fui sin gran preparación.

Sin embargo, ¡ir de vacaciones y vivir durante varios meses en un lugar son dos cosas completamente diferentes! No me gustó mi primera experiencia en Londres. Antes, no me había dado cuenta que la capital inglesa no era realmente una ciudad cosmopolita como lo imaginaba, sino que era una ciudad con muchos extranjeros que vivía en comunidades y que no se mezclaba. Esto hizo que me costara mucho trabajo encontrar un empleo fuera de la comunidad francesa.

Si estás decidido en vivir en el extranjero, investiga con objetividad tu futuro destino. Haz networking con personas que viven allí para tener una visión realista de las cosas, porque si no, estarás rápidamente desilusionado. Rara vez las cosas son como las soñamos. Como en todo, hay cosas buenas y cosas malas.

No te vayas para huir

He estudiado y trabajado en varios países, lo que me ha permitido conocer personas de todos los rincones del mundo.

Muchos de ellos tenían en común que decidieron expatriarse porque tuvieron dificultades sentimentales, problemas familiares, etc. Gran parte de ellos tuvo problemas de adaptación en el país donde se encontraban. En mi opinión, ¡huir no arregla nada! Que vivas en países con playas bonitas o en ciudades europeas con actividades culturales importantes no evitará que tus problemas sigan allí. Además, tendrás que afrontar nuevas dificultades inherentes a tu nuevo país.

¡Vivir en otro país requiere de mucho esfuerzo! No creas que, porque saliste de la mejor universidad de tu país, las cosas se te va caer por si solas. En el extranjero, la competencia es más feroz porque empiezas desde cero. Otra desventaja es que la red de contactos que tenías en tu país de origen tendrá un alcance limitado en los países europeos.

Por esto, como lo repito en cada conferencia que damos, la preparación que tendrás antes de irte será determinante para tu éxito. Estoy convencido que los estudiantes y profesionistas de América Latina pueden expatriarse con éxito en Europa. Sin embargo, no sin antes conocer antes de irte las diferencias culturales laborales que existen y si no conoces cómo se elige una universidad allá. Si no cumples con alguno de los puntos anteriores, tu adaptación será mas lenta en el viejo continente, lo que será muy perjudicable en un entorno tan competitivo como puede ser Europa.

No subestimes las diferencias culturales

La globalización engaña a los expatriados: pensamos que ahora todos tenemos la misma cultura. No es verdad, aún cuando porque veamos las mismas películas, sigamos las mismas modas y comamos las mismas hamburguesas.

¡Es un grave error! Las diferencias culturales son tal vez menos numerosas que antes, pero no son menos importantes, ¡al contrario!

A pesar de que empresas como L’Oreal, Heineken o Mercedes ahora trabajan en la gran mayoría de sus oficinas trabajan en ingles dentro de sus oficinas, el saber francés, holandés o alemán constituyera será una un enorme ventaja.

Cuando busqué un trabajo al ser estudiante en Inglaterra, tardé un mes antes de entender que yo tenia que ir a los lugares con mi CV, lo que es una forma de buscar trabajo muy diferente de como buscamos trabajo en Francia, donde la búsqueda se hace mandando el CV y la carta de motivación por correo electrónico.

Pueden ser detalles, pero éstos detalles son fundamentales, sobre todo cuando eres un extranjero.

Espero que con este artículo no te hayas desanimado desaminado nadie de irse en el extranjero. ¡Al contrario! Lo repito: es la mejor experiencia que podrás vivir. Hace poco, me he reunido con una amiga de la Maestría y su marido que no había visto desde hace 8 años. Durante la plática, el marido me confesó que muy amenudeo a menudo, ¡su mujer le habla de su año en España!

Sin embargo, para que la experiencia sea bonita y exitosa, se requiere mucha preparación en varios niveles.