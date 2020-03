Define los principios que te llevarán a la vida que quieres

Conoce cuáles son los principios que guiarán tu camino hacia la vida que quieres tener.

May 31, 2018 4 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Estoy leyendo un libro que me ha dado el mejor consejo que he escuchado en mucho tiempo. Porque al comenzar a ponerlo en práctica estoy empezando a darme cuenta de la magnitud que puede tener en mis acciones y por ende en mi vida.



Es un concepto que puede parecer sencillo, ya que se puede iniciar a ponerlo en práctica de inmediato, pero se requiere de tiempo para afinarlo. ¿A qué me refiero? A los principios.



Principios: reglas o normas que orientan la acción de una persona.



Comencé a leer el libro debido a las buenas críticas que escuché de él provenientes de personas que respeto mucho, así que decidí investigar antes y en unas entrevistas que vi, me di cuenta del impacto que los principios de los que habla tuvieron en su vida, así que decidí meterme a fondo.



Yo de alguna forma pensaba que tenía definidos mis valores y mis principios porque sabía nombrar algunos que son importantes para mí, que me inculcaron mis padres y mis maestros, pero resulta que, al analizarlo a detalle, mis decisiones y acciones en ocasiones no tienen nada que ver con esos principios.



Ray Dalio, el autor del libro comenta que las decisiones que tomamos en determinado momento pueden ser influenciadas por muchas cosas, como el ánimo que tengamos, el cómo nos sentimos, si estamos cansados o motivados, los conocimientos que tengamos frescos en ese momento, entre otras, pero rara vez nos ponemos a pensar si la decisión que tomaremos va acorde a los principios que tenemos y en última instancia a lo que queremos llegar a ser o hacer.

En su libro él menciona los principios que rigen la cultura y el actuar de su empresa y los principios personales que él usa, pero creo que primero se tienen que desarrollar los principios personales, porque de ahí se derivan lo demás.



Creo que los principios que uno tiene que elegir deben de ser principios que no te lleven a hacer las cosas como las haces actualmente, ni que estén dentro de tu zona de confort, sino principios que te lleven a ser la persona que quieres ser y que te lleven a dónde quieres llegar, es decir, los principios te deben de guiar a hacer aquellas cosas que son difíciles, pero que te hacen crecer como persona.

Por ejemplo, uno de mis principios es que a pesar del miedo o nerviosismo que tenga con respecto a cierta acción que se me presente, no debo de echarme para atrás, sino que debo enfrentarla. En el pasado ha habido veces en que he dejado pasar oportunidades por no decidirme a hacer algo ya que estaba fuera de mi zona de confort, así que ahora cuando se me presenta una nueva oportunidad, recuerdo que debo de actuar conforme a ese principio, lo que me llevará a una experiencia que dejará algo nuevo, probablemente algo mejor y que me hará crecer como persona.



Me llevará tiempo definir y afinar todos los principios, pero el primer paso es comenzar. ¿Y tú ya sabes que principios tienes?



En el siguiente artículo hablaré sobre los principios en el trabajo y en la cultura de una empresa, de acuerdo con el libro.



Puedes encontrar el libro en la siguiente liga.