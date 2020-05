Tienes los sueños, pero ¿estás trabajando realmente por ellos?

August 6, 2018 8 min read

Tus sueños son tan realistas como el trabajo que estás dispuesto a hacer para lograrlos.

Así que, ¿cuánto trabajo les estás dedicando?

No tienes que hacer demasiado, al principio. Pero sí tienes que ser consistente, sí… de todos los días. Porque hay un millón de cosas con las que la gente como tú y como yo tenemos que lidiar todos los días, cosas que se interponen entre nosotros y nuestros objetivos, cosas que nos sacan del camino. Cada una de esas interrupciones son retos que nos preguntan, “¿Qué tanto quieres hacerlo realmente? ¿Qué tanto trabajo seguirás poniéndole?”

¿Cuánto trabajo le estás dedicando?

El éxito es el resultado del trabajo diario que le dedicas a lograrlo. Son las excusas que ignoras. Son las mañanas en las que te levantas después de haber dormido poco, sintiéndote fatal y aún así dices: “Este será e mejor día de mi vida porque nada puede evitar que siga trabajando.” Esa es la mentalidad que debes tener.

Pero debo decirte algo: sí hay una cosa que puede evitar que hagas tu trabajo diario.

Y eso es si tienes un plan… o no.

No importa qué tan inspirado o no estés cuando te levantes. Si no tienes un plan, si no tienes objetivos realistas y realizables que perseguir, no podrás hacer realidad tus sueños. Repito: si no tienes un plan no harás realidad tus sueños. Así que empieza a planear.

Cuando tengas un plan y la promesa de seguirlo y de ser la mejor versión de ti cada mañana, entonces VAS a trabajar, sin importar qué pase en el día. Cuando trabajas, te mueves. Cuando te mueves de manera consistente, te impulsas. Cuando te impulsas, tienes más confianza. Cuando tienes más confianza, estás más dispuesto a trabajar. Trabajas mejor. Y cuando trabajas mejor de manera consistente, los resultados empiezan a lloverte. Cuando estés inundado por los resultados positivos de tu esfuerzo diario de semanas, meses y años, entonces estarás viviendo tus sueños.

Así que, ¿qué tanto trabajo le estás dedicando? ¿Qué tan seguido haces planes?

Empieza eligiendo un sólo objetivo

Mucha gente ha podido cambiar su vida entera identificando una tarea prioritaria al día. Sólo una. Porque si eliges una sola tarea, esa será la tarea más importante. Al limitar tus objetivos te forzas a hacer elecciones más inteligentes y a tener objetivos más significativos.

Como el proceso de fijar objetivos es un proceso que se aprende, necesitas empezar con algo pequeño y hacer crecer tu capacidad para planear un paso a la vez. Así que elige un objetivo diario. Sólo uno. Y haz que ese objetivo sea la piedra sobre la que fundes el camino hacia tus sueños. Confía en que si dominas esta tarea relacionada con tus sueños todos los días, eventualmente lo vas a lograr.

Así fue como empecé mi carrera como escritor y coach. Con un sólo artículo.

Tenía un cuaderno en blanco en el que escribí en letra grande: “Escribe un artículo”. Cada día cumplía ese objetivo, así que cada día que escribía un artículo tenía éxito. El hecho de vivir en el sillón de mi mamá no era relevante, o el hecho de que me hubieran corrido de la prepa en dos ocaciones, o de haber sido rechazado en el ejército (algo que, si lo veo en retrospectiva, es todo un logro), o que dejara la universidad, o que me hubieran despedido de todos los trabajos que hubiera tenido. Nada de eso importaba, porque estaba viviendo lo que deseaba.

Cuando dediqué mi trabajo diario a lograr un objetivo, tuve éxito a mis ojos. Cuando me percibí como una persona exitosa, mi auto confianza empezó a crecer. Si sabes lo poderosa que es la auto confianza para el éxito continúo y lo increíble que se siente, sabes lo importante que fue eso para mi. Por primera vez en mi vida relacionaba la auto confianza con el trabajo. Así que nunca dejé de trabajar. Nunca dejé de hacer planes.

Sé consistente a la hora de planear y de trabajar

Entre más trabajaba, mejor me hacía en eso. Entre más confianza tenía, más ambicioso me hacía en mis objetivos diarios. Así que ese objetivo se convirtió en dos: Escribir, aprender. Entre más aprendida sobre mi trabajo, mejor me hacía y más confianza tenía. Por lo tanto, trabajaba mejor. Lo que multiplicó mi seguridad y me permitió ponerme objetivos más grandes y mejores. Eso resultó en objetivos diarios para cualquier cosa que me ayudara a tener la versión más saludable de mi cuerpo, de mi mente y de mi espíritu (meditación, ejercicio, tocar la guitarra, etc.), lo que me hizo un ser humano mucho más balanceado. Eso me ayudó a lograr muchos objetivos que me permitieron tener mi carrera como coach.

Paso a paso aprendí cómo tener objetivos diarios que fuera realistas a la vez que retadores para crear un balance que me permitiera seguir creciendo. Algunos días planeaba demasiado, o no era lo suficientemente realista, lo que me hacía sentir como si no hubiera logrado nada. Y otros días me ponía objetivos que no eran tan retadores, lo que me dejaba sintiendo como que no había dado lo mejor de mi. Pero seguí planeando. Seguí construyendo una base “día a día” que me hizo sentir orgulloso de mi trabajo de mis resultados. Y seguí mejorando.

Así que hoy enseño a planear. Cuando dormía en el sillón de mi mamá y mis compañeros empezaban a casarse y a comprar casas y a tener familia, sólo estaba aprendiendo el hábito más exitoso, importante y básico de todos. Fue porque me mantuve con ese hábito que he podido lograr cosas que la gente a la que antes admiraba no ha podido lograr. Y sólo han pasado cuatro años desde entonces.

Soy una persona que dejó la universidad, que rechazaron del ejército y que ni siquiera terminó la prepa. No era nadie. Pero cuando empecé a trabajar y a tener un plan diario, me convertí en alguien. Y al convertirme en alguien he podido hacer lo que amo y hacer una diferencia en la vida de la gente a la que ayudo. Estoy usando mi talento al máximo. Estoy viviendo mi sueño hecho realidad.

¿Qué hay de ti?

Si te comprometes a lograr ese objetivo diario durante esta semana, y si planeas ese objetivo y lo haces todos los días, y usas ese objetivo como la base de una planeación de vida que perfecciones constantemente, obtendrás objetivos consistentes y positivos. Te lloverán resultados.

Así que, ¿qué tanto trabajo le estás dedicando? ¿Qué tanto estás planeando?

Quiero que puedas responder a eso con orgullo al final de la semana. Consíguete un cuaderno en blanco o un diario. Escribe tu objetivo todos los días. Y todos los días márcalo como realizado. Y nunca, nunca te detengas.