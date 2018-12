Tú también puedes emprender haciendo una película

Quiero compartirte un par de caminos (cruzados) para emprender en cine.

¿Alguna ves has pensado en hacer una película? Quizás te parezca un sueño o una fantasía, o quizás piensas que es muy caro hacerlo o poco lucrativo, o que quizás no tienes los conocimientos necesarios. ¿Cómo saberlo si no lo haces?

Hace unos días Emma Davis me escribió para comentar sobre un artículo que escribí llamado La Estrategia del Principito, el cual fue el inicio de un libro que publiqué poco después. Encontramos la coincidencia de estar interesados en el mensaje que El Principito puede entregar a nuevas generaciones.

Emma me introdujo con Paola Sinisgalli, fundadora de la agencia de mercadotecnia TheCreativeShake y que ahora mismo está por lanzar su primera película de largometraje sobre nuestro pequeño amigo en común.

Inspirada por el lugar de lanzamiento del cuento, Paola Sinisgalli es la creadora, escritora y directora de una película que busca adaptar el libro a la gran pantalla en Nueva York. En The Color of the Sun, su primer largometraje, vuelve a imaginar la historia del principito pero en Nueva York. La ‘jungla de cemento’ se presta al viaje del principito; un crisol de culturas y personajes deambulando por la inmensa ciudad.

Varios actores de renombre ya han expresado su propio interés en el proyecto, incluidos Luis Guzmán (The Count of Montecristo - El Conde de Montecristo, Miami Vice, Narcos) interpretará al Rey Latino, Michael Imperioli (The Sopranos, Goodfellas, Summer of Sam) interpretará al Hombre de Negocios y Philippe Petit (Man on Wire, The Walk, Mondo) quien aparte de actor, alguna vez atravesó las Torres Gemelas por cable y cuyo padre sirvió al lado de Antoine de Saint-Exupéry durante la Segunda Guerra Mundial, será un personaje nunca antes visto inspirado en un dibujo del manuscrito original.

Lo primero que hice fue ver el tráiler:

¡Y me explotó la cabeza! Tantas coincidencias, tantas formas de ver la vida a través de este hermoso y extraño libro que me hacen recordar que no es casualidad que ha sido traducido a más de 300 idiomas y dialectos vendiendo más de 200 millones de copias.

Tuve que entrevistar a esta interesante emprendedora:

Paola Sinisgalli, como emprendedora de cine, ¿cuáles son los mayores desafíos que debes enfrentar?

El Principito es un libro difícil de representar a través del cine porque lo aman millones de personas que tienen su propia interpretación, su conexión personal con la historia y su significado. La clave para retratar este libro mágico desde un punto de vista fílmico es permanecer fiel a la historia sin perder el rumbo. Sin incluir personajes adicionales o salirse del tema. Esta es la razón por la que me mantuve fiel al libro, como si Antoine de Saint-Exupéry me tomara de la mano y me guiara a través de todo el proceso de escritura.

El segundo desafío, y este no es creativo, sino administrativo, y es obtener distribución en aquellos países en los que el libro aún no está en el dominio público.

Antes de decidir hacer películas, ¿cuál era tu trabajo?

Me gradué de la universidad con una Licenciatura en Economía para Arte, Cultura y Comunicación y una Maestría en Marketing en 2010. Hasta ese año, siempre me habían encantado las películas. Los miraba como si tuviera una adicción. Me encantaba ir al cine, me encantaba ver películas en casa, me encantaba hablar de películas. Me encantó todo lo relacionado con el campo del cine. Cuando me mudé a Nueva York ese mismo año, comencé a trabajar para una empresa de edición que quería convertirse en una productora. Fue oficialmente mi primera vez en el set. Yo lo adoraba; comencé a comprender que ese universo que parecía tan alejado de mi esfera de conocimiento era accesible. Después de dos años en la empresa, abrí mi propia agencia: TheCreativeShake (www.TheCreativeShake.com). Uno de los servicios que ofrecimos fue la producción de video. Un par de años más tarde, decidí filmar mi primer proyecto personal (sin fines comerciales), mi cortometraje: WITHOUT. Viajé por el mundo, fui a numerosos festivales de cine y esta experiencia positiva me enseñó que si somos apasionados y seguimos nuestros instintos centrales, estamos en el camino correcto. No es fácil, pero debemos insistir con determinación y persistencia.

¿Cuál es el propósito principal de la película?

The Color of the Sun tiene que ver con la conexión humana, al igual que el libro. A través de esta película se recuerdan los importantes secretos de la vida que están lejos de nuestros ojos pero que se encuentran en lo profundo de nuestros corazones. Mi película promete dar nueva vida al célebre cuento y darle un toque moderno a la vez que permanece fiel a la trama y los personajes originales. Los temas familiares de la humanidad, la infancia y la vida se exploran con creatividad y confianza, y nos recuerdan apreciar las pequeñas cosas de la vida.

En mi película estoy yuxtaponiendo la soledad del piloto y el ajetreo y el bullicio de la ciudad pintan una visión agridulce de la edad adulta y las cosas insignificantes con las que llenamos nuestros días. El desierto en el libro original no se presenta visualmente, sino como el estado emocional interiorizado de nuestro protagonista; un vacío que debe llenarse y enriquecerse cuando se encuentra con un niño misterioso que cambiará su vida al revelar el verdadero significado de todo esto.

El libro está conectado intrínsecamente a Nueva York. De hecho, me inspiré en el lugar de nacimiento de la historia, Antoine de Saint-Exupéry escribió "Le Petit Prince" en 1942, mientras estaba exiliada en la ciudad de Nueva York. Parece más natural establecer The Color of the Sun, en la misma ciudad en que se imaginó y escribió la historia. Esta película es para todas las edades. Tanto niños como adultos quedarán cautivados cuando el misterioso joven cambie la vida del piloto y la de ellos para siempre.

En la parte comercial, ¿cuál es tu estrategia para competir con los grandes peces de la industria del cine?

Mi película es independiente. Quiero hacer una película que nos haga pensar y reflexionar. No estoy tratando de competir con los gigantes de Hollywood o las películas de alto presupuesto, sin embargo, creo que, debido a su naturaleza innata, esta película tiene un alto potencial comercial.

¿Qué le recomendarías a cualquiera que desee triunfar en la industria cinematográfica que quiera tener éxito?

Todavía no he hecho la película y estoy en plena forma de recaudación de fondos, por lo que no tengo la certeza ni la presunción de ofrecer consejos para tener éxito. Sin embargo, creo firmemente que deberíamos dejar lo menos posible al destino y al azar cuando trabajamos en una película. Una estrategia de distribución debe ser pensada desde el principio. No todo saldrá según lo planeado, pero los Planes B, C, D, E, F deberían estar allí de antemano.

Creativamente, creo que debes ir más allá de la voluntad de hacer tu película. Debes superarte y obsesionarte con la película que elegiste dirigir, porque te acompañará durante varios años. Si tienes una idea, debes escribir el guión o trabajar con un escritor para tenerla. Una vez finalizado el guión, no puedes detenerte allí con la esperanza de que alguien le pague para que la dirijas. Debes tener algún tipo de forma especial de presentarlo a los inversionistas y posibles productores: dibujos, una escena de prueba, algún elenco excepcional potencial al que te hayas acercado... esto te dará credibilidad y le mostrará que tú eres tu película. Estás poniendo todo en ello y por eso sucederá. Creo que demostrar que estás tomando múltiples acciones (útiles) para hacer que tu película es esencial para encontrar a alguien que finalmente participe en el proyecto contigo.

Después de entrevistar a Paola Sinisigalli, coincidentemente leí que la película ROMA de Alfonso Cuarón fue realizada mediante un estímulo fiscal otorgado a Grupo Modelo, así que decidí buscar a Jaime Rojas, socio director de la firma de fiscalistas SKATT para preguntarle sobre alguna forma de financiar sin recursos propios una película, esto fue lo que me comentó:

Existe un estímulo fiscal del ISR a través de aportaciones a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional el cual consiste en que los contribuyentes del ISR acrediten las aportaciones a proyectos nacionales de cine contra el ISR a su cargo.

¿Esto significa que las empresas pueden aportar dinero a la producción de una película en vez de pagarle a hacienda una parte de su ISR?

Es una forma de verlo; una empresa puede otorgar hasta 10% del ISR que causó en el ejercicio anterior y el estímulo no puede exceder los 500 millones de pesos por año ni más de 20 millones de pesos por contribuyente y proyecto.

Los beneficios son entre otros que la empresa puede poner su marca como patrocinador de una película y promoverse de esa forma, y que la empresa no eroga dinero adicional. Muchas empresas lo hacen y más películas de las que imagina la gente salen a las salas gracias a este incentivo.

Paola Sinisigalli nos ofrece otro camino:

The Color of the Sun (El Color del Sol) está haciéndose posible gracias a la pasión del público, así como sus generosas contribuciones. La campaña Kickstarter se encuentra aquí.

Incluye información adicional, noticias exclusivas y contenido. La página web de la película está en este link.

Nadie dijo que sería fácil, lo cierto es que tampoco es imposible: Tú también puedes emprender haciendo una película.