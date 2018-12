Instagram se sube al tren de las notas de voz

December 12, 2018 1 min read

¿Eres de los que a veces le desespera escribir? Instagram tiene un regalo para ti. Este lunes 10 de diciembre la red social lanzó una nueva función para enviar notas de voz a través de sus mensajes privados.

La aplicación, propiedad de Mark Zuckerberg desde 2012, colocó un mensaje en Twitter que decía: “A partir de hoy, puedes enviar mensajes de voz en directo. Habla como quieras, ya sea susurrando lo que estás haciendo o gritando un cumplido”.

Starting today, you can send voice messages in Direct. Talk the way you want to be heard, whether by whispering what you’re up to or shouting a compliment. pic.twitter.com/3rkdQneNXO