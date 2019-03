Cómo saber si comprar una franquicia es la mejor opción para ti

Algunas recomendaciones para que sepas si este modelo de negocio llave en mano es o no para ti.

March 25, 2019 13 min read

Hablar de franquicias es un tema extraordinario, está relacionado con el tema de los negocios y también con el tema de las inversiones. Quiero hablarte de cosas tangibles y puntuales, te quiero dar algunas recomendaciones para que sepas si esto es para ti o no.

Me gustaría hablarte primero sobre algunas estadísticas que comparte la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF):

Las franquicias representan el 6.5% del PIB (Producto Interno Bruto) de nuestro país. Si te pones pensar en ello, hay industrias que no representan ni el 2% y la suma de todas las franquicias o modelos de negocio representa el 6.5% del PIB. Así que es sumamente importante para nosotros ya que se generan muchos empleos, cerca de 700 mil empleos.

Existen cerca de 500 marcas, el 85% son mexicanas y el 15% son extranjeras. Esto significa que hay una gran oportunidad de desarrollar franquicias y también oportunidad de invertir en ellas.

Pasemos a las ventajas y desventajas de invertir en una franquicia, ya que muchas personas me preguntan si una franquicia es para ellos o no. Yo siempre les digo que deben pensar en dos cosas:

¿Tienes el perfil de ser un inversionista en una franquicia o no lo tienes? ¿Conoces las ventajas y desventajas de ello? Porque el perfil está vinculado con las ventajas y desventajas, al final tendrás que definir si cumples con el perfil, si las ventajas realmente son atractivas para ti y si puedes vivir con las desventajas, si eso sucede, esto es para ti, si no, definitivamente no es para ti.

A continuación te comparto las ventajas y desventajas y de esta forma puedas tomar una decisión informada:

Ventaja 1. Es un Modelo de Negocio Probado

¿Por qué es tan relevante todo esto? Si te has dado cuenta, seguramente has escuchado esta estadística: el 80% de los negocios que inicia no sobreviven 3 años, es decir qué si tú quieres montar un nuevo modelo de negocio es probable que a los 3 años ya no existas. ¿Qué pasa con las franquicias? En un Modelo de Negocio Probado, no solamente han superado los tres años de existencia, sino que es probado que genera dinero de manera consistente, eso, es sumamente valioso para ti, ya que se hizo la prueba y error, es decir, perdió muchísimo dinero en esa etapa y ahorita ya es funcional, por tanto, estás comprando toda la caja que ya funciona para generar dinero.

Desventaja 1. Necesitas capital para invertir

Cuando inicias un negocio puedes utilizar muy poco dinero o nada de éste, pero si quieres comprar el modelo de negocio de alguien más, necesitas capital para invertir. Ahora, ¿que tanto es tantito en todo esto? porque muchas personas se bloquean cuando piensan que necesitan mucho dinero para invertir en una franquicia, es decir, estás comprando los derechos de utilizarla, los derechos de explotación, los derechos de uso.

¿Qué tanto es tantito? Te doy cifras de algunas franquicias en las cuáles puedes invertir por menos de 100 mil pesos y que resultan accesibles para muchos de ustedes, más o menos el rango promedio de las franquicias que están entre 100 mil y 300 mil pesos de inversión, pero también existen franquicias arriba de un millón de pesos y vale la pena mencionar que entre más cara es la franquicia, más capacidad de generar resultados hay para ti. Y también, entre menos costosa es la franquicia, tienes que invertir menos en infraestructura, ya que muchas de ellas son digitales.

Lo importante es que tú encuentres formas de explorar franquicias que estén vinculadas en un área que a ti te llame la atención, en un área que conozcas, una industria que conozcas y a partir de todo eso puedas elegir la más adecuada.

Te recomiendo que entres a la página de la Asociación Mexicana de Franquicias, ahí encontrarás una lista de todas las franquicias por industria y otras alternativas. Es importante entender qué sí está aprobado, pero también va a requerir una inversión y eso es valioso tomarlo en cuenta.

Ventaja 2. Mentoring

Tal vez no lo habías visto desde ese ángulo, yo doy mentoring y mentoreo a muchas personas, hay una diferencia entre el coaching y el mentoring, el coaching te ayuda a guiar a las demás personas a que encuentren sus propias soluciones, pero el mentoring te ayuda a guiar a las demás personas, dándole soluciones de mejores prácticas, ¿a que me refiero con esto? cuando eres dueño de negocio o estás iniciando un negocio, primero inicias como emprendedor y vas escalando, sin embargo como dueño de negocio se presentan nuevos problemas, ya que, entre más creces, más problemas nuevos se presentan, no sabes cómo ejecutar, te metes en un problema y no sabes cómo solucionarlo, y es darte un balazo en un pie, en una decisión a prueba y error.

Lo que pasa con las franquicias al tener mentoring es que obtienes una guía a través de la persona que te vendió la franquicia y del franquiciatario, ellos te van a ayudar y solucionar esas problemáticas que se van presentando en tu crecimiento, ya que ellos ya vivieron las experiencias negativas y al hacerlo es más fácil que te guíen. Si quieres generar resultados altos, tienes que seguir a alguien que ya tenga esos resultados y eso lo vas a obtener en la franquicia.

Desventaja 2. Pagar regalías

Yo le llamo el pago de renta por el derecho de explotar, sí te van a guiar, sí tienen un modelo probado pero vas a tener que pagar una renta, existen personas que no les gusta pagar renta, pero ponte a pensar si vale la pena pagar una renta por algo que ya funciona o prefieres no pagar la renta y explorar a prueba y error; es una decisión que tú tienes que tomar.

Ventaja 3. Apalancamiento

Es lo que te permite crear un negocio pero sin tener todos los fierros, el apalancamiento al que me estoy enfocando es el apalancamiento de la infraestructura, muchas veces la franquicia no solamente te guía a través de mentoring sino que también te da soporte en la parte operativa, administrativa, financiera, marketing y ventas, es decir, te dan herramientas, programas y metodologías para que lo ejecutes fácilmente, en ocasiones no tienes que tener tú esa infraestructura, te apalancas de la infraestructura del franquiciatario, por que no es lo mismo invertir y contratar toda una organización con infraestructura a apalancarte de alguien más y creo que es algo que tu puedes utilizar también a través de la franquicia.

Entonces, no sólo es la guía de como sucede sino también es el apalancamiento de toda su infraestructura que creo que ellos te pueden guiar hacia un mejor camino.

Desventaja 3. No eres el dueño

Tienes que comprenderlo e integrarlo a tu vida, tienes que estar dispuesto a obtener las ventajas, entendiendo que no eres el dueño y que vas a tener acceso a la franquicia por un periodo limitado de tiempo, esto es, mientras el contrato sea vigente, al no ser el dueño, no puedes vender la franquicia como si fuera tu corporación, solamente tienes el derecho de explotación, por lo tanto mucho de los indicadores que utilizan las franquicias para evaluar si una franquicia es buena para ti, tiene que ver con el retorno de la inversión, lo vamos a ver más como una inversión o como la compra de una cosa, no eres el dueño pero te puede generar muchísimo dinero, porque esto ya está probado, solamente lo tienes que entender y aceptar.

Ventaja 4. Sistema de Control

Es de lo más importante que tiene la franquicia, porque necesitas tener tableros de control. Una de las cosas que más veo yo que doy entrenamientos de finanzas personales de desarrollo empresarial, es que las personas pueden desarrollar programas de negocios que van encaminadas desde cero hacia el obtener muchas ganancias, sin embargo, uno de los retos que veo con las personas es que no tienen controles, tienen muchas, ganas, esfuerzo, productos buenos, quieren explotar esos productos, hacer que lleguen al siguiente nivel, pero en el momento en el que el crecimiento empieza a ser demasiado alto y termina siendo exponencial, el negocio se empieza tambalear por la falta de controles.

El tener tableros de control tanto operativo como financiero, es extraordinario y no solamente tienes el control que te están dando, te están enseñando cómo hacerlo, te van a enseñar también como hacer mejora continua y eso es impresionante.

Un dueño de negocio tiene que entender que cuando se tiene un negocio es necesario ver todo el tiempo la forma de mejorar y optimizar resultados a través de tableros de control, lo que a mi me ha tocado ver, es que la gente no tiene tableros de control y mucho de mi esfuerzo es ayudarles a implementar estos tableros, cuando lo logran, ellos mismos pueden controlar los hilos de su negocio.

Desventaja 4. Decisiones finales

Ellos te dan el tablero de control y te van a dar el seguimiento pero también van a tomar las decisiones finales, todo esto depende de cómo ejecutes, por lo tanto, el dueño de la franquicia va a tomar las decisiones finales sobre la franquicia. Si hay alguna decisión que tomar de marketing o de la operación, ellos la van a tomar y tú vas a tener que ejecutar y seguir los roles del juego.

Ventaja 5. Relación Ganar, Ganar, Ganar

La empresa que te vende la franquicia tiene una relación ganar, está obligado a una relación ganar contigo, porque él va a recibir regalías y también el monto de cuando inviertes en la franquicia, después la empresa, la persona que compra la franquicia (el franquiciatario) va a ganar por el resultado que genere la franquicia y hay otro elemento que tal vez no tenías contemplado pero es muy importante: la red de franquiciatarios que existen.

Ellos van a ganar en la medida que fortalecemos la marca. Nuevamente, gana el franquiciatario, gana el franquiciante, gana la red de franquiciatarios. Vivimos en una comunidad y debemos apoyarnos los unos a los otros para ser más exitosos. Si estamos bien orientados y la empresa que te vende la franquicia te da el seguimiento apropiado y está enfocada en generar eventos, convenciones, una inclusión de todos los miembros hacia un mejor resultado, es importantísimo.

El dueño de negocio vive una vida solitaria, ¿dónde estás en el mundo? ¿estás buscando llegar al siguiente nivel pero estás tú como la punta de la organización? Muchas personas dueñas de negocio están de acuerdo en que se vive una vida solitaria, porque las únicas personas con las que tú puedes compartir ideas, formas de crecer y hasta la misma forma en la que estás viviendo, es con otro dueño de negocio, pero el otro dueño de negocio está en otra organización y lo que hacen aquí es sumar todas estás mentes solitarias en una comunidad.

Desventaja 5. El éxito depende de los demás

Va a depender de si la franquicia que te vendió te dio un buen seguimiento, si ejecutaste bien los manuales de operación y tu equipo de trabajo ejecutó, bien va a ser bueno para ti, pero si no, vas a depender de esa ejecución y vas a depender del resto de las personas que compraron e invirtieron en la franquicia, es decir, que ejecuten bien lo que tienen a su mando, porque esa marca la van a fortalecer todos, no solamente tú, si tú haces bien tu parte pero los demás no, ahí recae el riesgo.

Cuando tú tomas en cuenta las ventajas y las desventajas de invertir en una franquicia, es cuando puedes decidir si la franquicia es para ti o no, porque vas a tener que aceptar que no eres dueño y que tienes que ser un buen ejecutor, no una persona que esté reinventando las cosas, imagina, inviertes en una franquicia y la quieres reinventar no te va a funcionar.

Si tu quieres reinventar las cosas, tienes que emprender tú; si estás dispuesto a ser una persona que ejecuta, que sigue las reglas, que aprende y que le gusta profesionalizarse, ver cómo funcionan los manuales y que es obsesivo por la mejora continua y que además le gusta crecer en comunidad, tienes el perfil para invertir en una franquicia.

Por otro lado, también hay veces en que el dueño de negocios, piensa, me gusta el tema de las franquicias, me gusta el tema del Modelo de Negocio Probado, tal vez me gustaría que mi negocio fuera una franquicia, ¿te has preguntado eso? Porque eso tiene dos sombreros: el que adquiere una franquicia y el que quiere construir una franquicia de su negocio, si quieres revisar todo este tipo de elementos, si quieres que alguien te ayude a construir una franquicia busca a los consultores de la Asociación Mexicana de Franquicias.

Y algo sumamente relevante es seguir aprendiendo, como te comenté en el inicio, una franquicia es un tema de inversión y para ello, debes saber de inversiones, tienes que aprender a invertir, y recuerda que éstas tienen reglas, por ello si quieres aprender más, te invito a descargar mi ebook gratuito 10 reglas de las inversiones. Cuando no conoces las reglas es bastante probable que te des un balazo en el pie y termines perdiendo todo tu dinero, todas las inversiones tienen riesgo, pero lo importante es saber y entender las reglas para hacer que funcionen a tu favor.