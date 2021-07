Que siempre no: WhatsApp recapacita y no te obligará a aceptar su nueva política de privacidad

June 2, 2021 3 min read

El pasado 15 de mayo se cumplió la fecha límite para aceptar la nueva política de privacidad de WhatsApp. La plataforma advirtió que los usuarios que rechazaran la actualización perderían poco a poco las funciones de la app hasta que su cuenta fuera inservible. Sin embargo, tras meses manteniéndose firme en su postura, optaron por recapacitar y ahora dicen que siempre ya no habrá consecuencias negativas.

En enero pasado, WhatsApp anunció una polémica actualización de sus términos y condiciones, en la que destacaban cambios en cuestión de privacidad. Ahora, los usuarios aceptarían compartir datos de WhatsApp con Facebook para fines comerciales, entre otros detalles.

¿Qué pasaría si no actualizo WhatsApp?

Supuestamente, quienes no dieran el ‘ok’ al cambio perderían paulatinamente algunas funciones como:

Ya no podrás, enviar ni recibir mensajes.

No te permitirá ingresar a tu lista de chats

No podrás responder llamadas o videollamadas perdidas

El resto de las funciones, como responder mensajes o recibir llamadas y notificaciones, también se perderían después de algunas semanas. Aunque la plataforma aclaró que las cuentas no se eliminarían, la app estaría tan limitada que sería inutilizable.

Esta amenaza hizo que millones de usuarios de WhatsApp en todo el mundo aceptaran los cambios en tiempo y forma. Pero ahora resulta que, después de todo, no era tan necesario.

Que siempre no...

La aplicación propiedad de Facebook dio un paso atrás y anunció en su página oficial que podrás seguir gozando de todas las funciones aún si no aceptas las nuevas políticas.

"No se eliminará la cuenta de ningún usuario ni se quitará el acceso a las funciones de WhatsApp el 15 de mayo debido a esta actualización", se lee en la sección de preguntas y respuestas de la plataforma.

Eso sí, de vez en cuando te aparecerá un aviso para actualizar, el cual simplemente podrás rechazar.

"Ok, hagamos esto. No, no podemos ver tus mensajes personales. No no borraremos tu cuenta. Sí, puedes aceptar en cualquier momento", escribió la plataforma en Twitter el pasado 14 de mayo.

Una teoría sobre por qué recapacitó WhatsApp al respecto, es que varios gobiernos están en desacuerdo con su nueva política y han anunciado restricciones en caso de que la compañía insista con el plan.

En conclusión, si ya aceptaste los cambios la decisión es irreversible; y si no lo has hecho, puedes estar tranquilo, tu cuenta está a salvo y no perderás funciones de WhatsApp.