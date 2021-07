Personas quieren que Jeff Bezos compre y se coma a la Mona Lisa

June 15, 2021 2 min read

En la red hay peticiones para apoyar miles de causas, pero hay algunas que simplemente son… extrañas.

Tal es el caso de una iniciativa en el portal Change.org que busca conseguir que Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo y fundador de Amazon, compre la Mona Lisa de Leonardo da Vinci y se la coma.

