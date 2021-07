Amazon destruye miles de productos sin vender cada semana, según investigación

June 22, 2021 3 min read

Amazon destruye y desecha millones de productos devueltos o sin vender cada año, según una investigación realizada por ITV News. De acuerdo con la información recopilada por el medio británico, un ex empleado reveló que semana tras semana debían destruir 130 mil artículos.

Dentro de los artículos que supuestamente la compañía de Jeff Bezos desecha en Reino Unido se encuentran televisores inteligentes, computadoras portátiles, drones, secadores de cabello, audífonos de alta gama, unidades de computadora, libros, entre otros que se colocan en cajas marcadas con una la etiqueta de “destruir”.

Según la investigación, en la que se muestran videos presuntamente grabados dentro de los almacenes, los productos que son destruidos y desechados son aquellos que fueron devueltos o no vendidos.

Exclusive: Amazon is destroying millions of items of unsold stock in one of its UK warehouses every year, an ITV News investigation has uncovered.



Many of the products - including smart TVs and laptops - are often new and unused. https://t.co/OJjexB0YQd#AmazonWaste pic.twitter.com/UR7XrLWvIM