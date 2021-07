Microinfluencers: ¿Vale la pena incluirlos en tu campaña de marketing digital?

June 24, 2021 6 min read

Actualmente el tema de Influencer Marketing está en boca de todos, muchos se cuestionan sobre qué tan necesario es integrar influencers a sus estrategias de marketing digital, y si realmente genera beneficios tangibles para sus marcas.

En mi experiencia, he visto cómo en los últimos años diversas marcas han invertido parte de sus recursos publicitarios para apoyarse del Influencer Marketing, para posicionarse mejor en el mercado, crecer su número de clientes, mantenerse en el gusto de los consumidores y demás. Las cifras que así lo demuestran.

De acuerdo con el estudio Influencer Marketing Benchmark Report 2021, elaborado por Influencer MarketingHub, calcula que el valor del mercado del marketing de influencers alcanzará los 13.8 mil millones de dólares al cierre del 2021. Además, de que calcula que las empresas actualmente están destinando el 40% de sus presupuestos de marketing a este rubro.

Lo que es innegable, es que el mercado de Influencer Marketing ha madurado como industria en los últimos años y ha logrado generar un entorno de credibilidad y confianza para las marcas, que cada vez recurren más a él para incrementar sus ventas o sus número de clientes.

Elegir al correcto

¿Cómo saber qué tipo de influencers son los que podrían darle buenos resultados a mi marca? La respuesta sería: los que te proporcionan los resultados que buscas, es decir, eso depende del objetivo que quieres alcanzar al realizar dicha campaña.

Aunque para algunos la respuesta parecería obvia, y dirían “los Mega-influencers son los que dan los mejores resultados”, debido al alcance masivo de seguidores que tienen, por el contrario, nosotros hemos constatado que en muchos casos esto no es así.

A decir verdad, los Micro-influencers son los que en los últimos años han estado ganando terreno, y se han convertido en los ‘preferidos’ de muchas compañías, debido a que han demostrado su capacidad para traer mayor rendimiento por la inversión realizada.

Con la experiencia de ejecutar más de 400 campañas, he observado que este tipo de influenciadores tienen la ventaja de que manejan audiencias o nichos más segmentados, lo que les permite hacer mensajes más dirigidos y por ende generar mayor engagement con su audiencia.

Probablemente te preguntarás: ¿qué sentido tiene invertir en este tipo de estrategias si mi empresa no es una compañía grande?, ¿lo que invierta en este rubro realmente me traerá un retorno de inversión?, ¿los Micro Influencer verdaderamente le aportarán valor a mi marca?

¿Qué sentido tiene invertir en microinfluencers si mi empresa no es una compañía grande? / Imagen: Depositphotos.com

Para dar respuesta a estos cuestionamientos, aquí te enlisto algunas ventajas que he encontrado usando este tipo de personajes en las campañas de diversos clientes y tamaños de empresas:

Menos es más: El hecho de que estas figuras cuenten con una comunidad de menos de 10 mil seguidores, no significa que sus contenidos no tengan efecto, sino todo lo contrario al estar enfocados a nichos más concretos y más especializados, su audiencia se convierte en un público cautivo. Asimismo, sus interacciones son más auténticas, y esto genera mayor credibilidad ante su audiencia. Esto significa que tu empresa tiene más posibilidades de obtener los resultados que busca haciendo uso de este tipo de influencers.

Inversión al alcance: Tu compañía no necesita hacer grandes inversiones para hacer uso de Micro Influencers en su estrategia de marketing digital, mucho menos correr el riesgo de descapitalizarse, estas figuras por lo general resultan ser más accesibles, ya que no cobran mucho y con un presupuesto más reducido puedes hacer grandes cosas con ellos. Además, con frecuencia resultan ser más flexibles al momento de negociar, lo que permite llegar a un buen acuerdo con mayor facilidad.

Medidores de rendimiento: Si en este momento, no tienes ni idea de cómo empezar a implementar este tipo de estrategias, te recomiendo acudir a plataformas expertas en el en ´Performance-Influencer Marketing´, ya que te podrán asesorar cómo funciona todo este tema, además de que te ayudarán a hacer campañas donde puedas comprobar su efectividad sin que tengas que pagar un peso hasta no ver resultados.

Esto es posible gracias al modelo de trabajo que manejan de Costo por Acción (CPA); que te permitirá conocer con detalle el retorno de inversión real vs el Costo por Acción, o mejor dicho por resultado.

Información de valor: Debido a la interacción y a la estrecha relación que estos influencers tienen con sus seguidores, y ha de decirse a la cantidad del grupo, los famosos pueden responder en forma más personalizada, intercambiar comentarios e interactuar más con ellos en todos los sentidos. Esto te ofrece la oportunidad, como marca de conocer mejor a sus consumidores e identificar más fácilmente cuáles son las principales inquietudes, a través de la retroalimentación que recibe el influencer. Y por ende, eso como marca te ofrece insights interesantes para generar contenido de mejor calidad.

En mi experiencia, cuando las marcas llevan a cabo sus campañas a través de plataformas de Performance Influencer Marketing, logran impactos casi de inmediato, ya que las campañas de inicio tendrán una mayor y mejor segmentación de los Influencers que participarán en ella, y por ende la capacidad de obtener resultados puntuales como: identificar número de ventas, leads, nuevos usuarios y hasta descargas de tu aplicación móvil, si así lo deseas. Esto claro, a raíz de las publicaciones generadas por los famosos involucrados.

No hay duda de que los Micro-nfluencer ganan cada vez más relevancia en el ámbito del Influencer Marketing. Por lo que, tu empresa no debe obviar incluirlos en sus planes de marketing digital, si tu objetivo no solo consiste en incrementar tus ventas, sino llegar a tus consumidores de forma más directa y efectiva.