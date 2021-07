El multimillonario Warren Buffett predice una nueva pandemia peor que la de Covid-19

July 2, 2021 4 min read

El multimillonario estadounidense Warren Buffett, conocido como el ‘Oráculo de Omaha’, está seguro de que en un futuro llegará una nueva pandemia que podría ser peor que la de Covid-19, pues a pesar de las lecciones que nos ha dejado esta experiencia, la gente tampoco estaría preparada para afrontarla.

Esta semana, durante el programa 'Buffett & Munger: A Wealth of Wisdom' de CNBC, el CEO de Berkshire Hathaway predijo que “habrá otra pandemia”.

“Sabemos que hay una amenaza nuclear, química, biológica y ahora cibernética. Cada una de ellas tiene posibilidades terribles", dijo Buffett. “No parece que sea algo para lo que la sociedad esté completamente preparada para afrontar", agregó.

El empresario, que ocupa el noveno lugar en el ranking de billonarios de Forbes, reveló que la principal lección que le ha dejado el coronavirus es que el mundo no está preparado para hacer frente a situaciones de emergencia.

“Aprendí que la gente no sabe tanto como cree que sabe. Pero lo que más se aprende es que la pandemia se veía venir, y que esta no es la peor que se puede imaginar”, expresó el magnate de 90 años. “A la sociedad le cuesta mucho prepararse para situaciones remotas, que son posibles y ocurrirán tarde o temprano".

Las preocupaciones económicas de Warren Buffett

En el mismo programa, el empresario afirmó que las consecuencias económicas del Covid-19 están recayendo de forma desproporcionada en los pequeños negocios, ya que el impacto ha sido en extremo desigual. “Muchos cientos de miles o millones de pequeñas empresas se han visto perjudicadas de forma terrible", dijo.

El multimillonario señaló que la pandemia "no ha terminado", pero que la mayoría de las empresas marchan bien. En especial, se refirió a las compañías automotrices, para la cuales, en su opinión, el virus supuso "un éxito fabuloso que no anticiparon", recordando que el sector ha registrado ganancias récord gracias a la reapertura y a la reducción de la oferta derivada de la escasez de chips.

“(La pandemia) ha sido muy imprevisible, pero ha funcionado mejor de lo que se esperaba para la mayoría de las personas y la mayoría de las empresas. Y simplemente, sin que tuvieran ninguna culpa, ha diezmado a todo tipo de personas y sus esperanzas", agregó.

El icónico inversionista reconoció que no también tuvo momentos de incertidumbre financiera, pues no sabía qué iba a pasar con sus empresas aéreas BNSF Railway y NetJets. Sin embargo, en medio de todo el caos, se enfocó en apoyar a otras compañías para que no tuvieran que recurrir a las ayudas del Gobierno para subsistir. "Les recordamos que tenían un hermano rico", dijo el millonario.