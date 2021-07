VIDEO: ¿Renunciaron todos los trabajadores de un McDonald's a la mitad del día?

July 6, 2021 2 min read

Un video que muestra cómo un restaurante McDonald's en California se vio obligado a cerrar operaciones cuando todos sus empleados renunciaron a su empleo al mismo tiempo se volvió viral al inicio de la semana.

Una de las extrabajadoras, Zoey Bernal, publicó un video en TikTok contando cómo todos sus compañeros y ella renunciaron al mismo tiempo. Empieza con una servilleta que lee, “todos renunciamos, está cerrado” y muestra clips del restaurante vacío. El video ya tiene más de 14 millones de vistas y muchos comentarios en los que los internautas especulan el porqué de la renuncia. Muchos creen que es en protesta por un sueldo injusto, pero Zoey aclaró que no.

Well that happened today and it was so funny