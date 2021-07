12 errores que evitan que otros confíen en ti y cómo evitarlos

July 7, 2021 6 min read

La confianza es quizás la más rara, y casi con certeza la más preciosa, de todas las monedas. Lleva años establecerla, pero puede destruirse en cuestión de minutos. Hoy en día, me resulta cada vez más difícil depositar voluntariamente mi confianza en los demás. Dudo que sea el único.

¿Cómo te conviertes en una persona de confianza? En parte, evitando los siguientes 12 errores que evitan que otros confíen en ti

1. Sobrevender

Hace años, tuve la oportunidad de entrevistar al genio del marketing Seth Godin para un artículo. Cuando echó un vistazo rápido al sitio web de mi empresa, tuvo la amabilidad de decirme sin rodeos: "Steve, estás exagerando. No es necesario que haga afirmaciones tan extremas. No genera confianza ".

Eso fue difícil de digerir en ese momento, pero tenía toda la razón. Después de que mi socio comercial y yo reposicionamos nuestra propuesta de valor, nuestra empresa despegó.

2. El viejo 'cebo y cambio'

Esperar una cosa y recibir otra es una forma infalible de extinguir la confianza. Cuando se te brinde la oportunidad de educar a otros, no te contengas. Hace una década, la editorial McGraw-Hill se acercó a mí para escribir un libro. Este fue un esfuerzo completamente nuevo para mí, así que busqué el consejo de mi buen amigo Tim Ferriss, autor de 'La semana laboral de 4 horas'. Él me dijo: "Steve, hagas lo que hagas, asegúrate de escribirlo como si fuera tu último libro. No engañes a tu audiencia".

Diez años después, mi libro 'One Simple Idea' es más popular que nunca.

3. No reconocer tus errores

Todos cometemos errores. ¡Todos somos humanos! Compartir tus errores con tu audiencia genera confianza. La gente responde a la vulnerabilidad porque es auténtica y real. No intentes huir de tus errores. En cambio, se valiente y muéstrate dispuesto a admitir cuando te has equivocado.

4. No entregar la mercancía

Básicamente, la confianza se establece cuando cumple las promesas que ha hecho. Así es como creas clientes leales.

5. No comunicarte

Si por alguna razón no vas a poder cumplir con un compromiso, sé franco al respecto. Tan pronto como sea posible, dile a todos que necesitas más tiempo o debes cancelar. No dejes a la gente colgada, o empezarán a dudar de tu confiabilidad.

6. Desprestigiar a la competencia

Señalar a otros puede sentirse bien en el momento, pero no ayudará a que tu negocio crezca a largo plazo. Esta estrategia tiene una vida útil limitada porque la gente puede notar tus verdaderas intenciones. Si realmente estuvieras haciendo tu trabajo, tendrías algo más de qué hablar.

7. No compartir el amor

No puedes llegar a la cima solo, y definitivamente no puedes quedarte allí sin apoyar a quienes te han ayudado en el camino. Haz un esfuerzo por apoyar, alentar y celebrar los logros y contribuciones de los demás; la luz brillará sobre ti al doble. Con esta estrategia, tus publicaciones en redes sociales llegarán a una audiencia mucho más amplia.

8. Llegar tarde

Cuando las personas habitualmente llegan tarde o explican que "no tienen tiempo", lo que en realidad te están diciendo es que simplemente no les importa. Ser puentual le demuestra a las personas que aprecias su tiempo. Es una señal de respeto, y ese respeto es lo que establece la confianza.

9. No hacer tu tarea

No prepararte adecuadamente para una reunión o un discurso borra la confianza. Demuestra que no se puede confiar en ti para dedicar tiempo o esfuerzo para hacer las cosas bien. Por ejemplo, recientemente vi a un emprendedor arruinar por completo su discurso en 'Shark Tank' al inflar drásticamente el valor de su empresa. Los números que compartió no cuadraron, por lo que, por supuesto, los tiburones lo descartaron de inmediato.

Ver a alguien perder públicamente la confianza de posibles inversores sin duda hace que la televisión entretenga.

10. Andar rondando a alguien

A menudo, existen procedimientos establecidos por una razón. Cuando viola estas normas rondando a alguien, demuestras que no se puede confiar en ti.

11. Mentir

Decir la verdad no siempre es fácil. De hecho, puede ser francamente doloroso a corto plazo. Pero estar dispuesto a explicar una situación delicada establece claramente una confianza a largo plazo. A la gente no siempre le gustará que seas sincero, pero te respetarán y confiarán en ti.

12. Olvidar sentir empatía por los demás

Las cosas saldrán mal. Va a malinterpretar las intenciones de los demás. En muchas situaciones, solo nos preocupan nuestros propios problemas. Preocuparse por los demás es fundamental para establecer la confianza.

No siempre se trata de ti. Cuando intentes construir una relación sólida con alguien nuevo y, por alguna razón, la comunicación se arruine, puedes establecer más confianza usando frases en primera persona, "estoy preocupado" o "yo me pregunto". No te enojes ni te enfades; eso destruirá la confianza más rápido que nunca. En cambio, muestra preocupación.

Generar confianza es tu mejor estrategia para construir relaciones fructíferas y duraderas en los negocios y en la vida.