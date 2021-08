Streaming y redes sociales cambiaron 'el juego' de las Olimpiadas de Tokio 2020

August 9, 2021 8 min read

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sin duda serán de las ediciones más recordadas de la historia, debido a la aparición del COVID-19 que cuestionó su realización, e hizo que finalmente se pospusieran durante un año.

Este hecho inédito obligó a tener tribunas vacías en los estadios, en donde se han dado cita más de 15 mil 500 deportistas que representan a más de 200 países, algo que en otro momento hubiera sido impensable.

Sin contar que la realización de los mismos, sería una de las más costosas de los últimos tiempos y probablemente también una de las menos rentables para el país anfitrión.

Con este escenario, es como la justa deportiva más importante del mundo, se ha vivido, resaltando el papel de las redes sociales y otras plataformas digitales que han sido facilitadores clave para comunicar e incluso para dar pie a la conversación entre los deportistas y sus seguidores de distintos países.

Solamente en México, al menos el 35.4% de los espectadores asegura que el primer medio por el cual se enteraría que un atleta mexicano ganó una medalla, será a través de las redes sociales, de acuerdo con el Reporte Olímpico Tokio 2020 elaborado por Mitofsky.

Pero ¿Cuáles son los aprendizajes que las redes sociales y las tecnología digitales nos han dejado hasta el momento en el marco de este evento? en Perfluence, la plataforma de Performance Influencer Marketing hemos detectado las siguientes:

1. Cercanía a distancia. No hay duda de que los deportistas se han convertido en forma orgánica en grandes influencers, quienes han utilizado redes como TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, snapchat y demás no solo para compartir sus hazañas y sentimiento olímpico, sino también para acortar la distancia y estar cerca de los suyos, ya que debido a las medidas sanitarias no pudieron estar acompañados de sus familiares y amigos.

Algunos atletas incluso aseguran que estos Juegos Olímpicos ¨han sido muy estresantes” y no es para menos, el usar el cubrebocas en todo momento, el no tener al público que los motivara y apoye, y el cuidarse de no contagiarse para no se ser descartados de la competencia, los ha obligado a vivir los juegos en forma muy diferente.

Por parte de los anfitriones se optó por colocar pantallas en medio de los estadios donde se realizan las competencias, para que los atletas puedan saludar a sus familiares y sentir su apoyo tras su participación, a través de videollamadas e interacciones a través de distintas plataformas.

2. Atletas influencers. Los deportistas han aprovechado las redes sociales y diferentes plataformas de comunicación para interactuar directamente con sus fans, pues muchos atletas a través de videos y fotografías comparten historias sobre cómo se alimentan, sus rutinas de entrenamiento, tips para mantenerse en forma, o cosas de su vida personal de las que antes era difícil enterarse.

Esto permite que se generen conversaciones más orgánicas y amenas que acercan más a los deportistas con su público, lo que ha provocado que las nuevas generaciones se sientan más identificadas con ellos. También sin duda son un un canal donde con frecuencia los ídolos del deporte, reciben comentarios de apoyo y admiración.

Por otro lado, las redes sociales les han dado oportunidad a los deportistas de levantar la voz y expresar sus opiniones sobre diversos acontecimientos “buenos y malos” que han ocurrido, especialmente donde ellos están involucrados.

Desde luego, que estos canales han resultado ser la forma más práctica, y efectiva de comunicación, que promueve la libre expresión, donde el sentimiento de orgullo y comunidad están presentes en todos momento y esperan con ansía la victoria de su país.

3. El desafío comercial. La industria del deporte en los Juegos Olímpicos antes del COVID-19 era casi “perfecta”, pero dadas las circunstancias han llevado a los anunciantes a una transición obligatoria ante el cambio de formato del evento, en donde se tienen que seguir las recomendaciones sanitarias.

De ese modo, la forma de contratar y de presentar anuncios publicitarios ha dado un giro de 360. Hoy las marcas no cuentan con la habitual afición y han tenido que adaptar su estrategia para maximizar el retorno de la inversión. Para lo cual, muchas de ellas tuvieron que volcar sus esfuerzos al campo digital para “salvar” la inversión que hicieron y buscar otras formas de aprovecharlo.

De acuerdo con un estudio Voice of the Industry, Digital Consumer Survey 2021, realizado por Euromonitor 60% de las marcas entrevistadas, considera que el compromiso digital es el factor más importante que está teniendo gran influencia en el comercio digital en el último año.

Si bien algunas marcas no pueden darse el “lujo” de contratar a un deportista ganador de la medalla de oro, por ejemplo, han visto que implementar campañas de influencer marketing con atletas reconocidos, para que anuncie sus productos y servicios, logrando multiplicar sus visualizaciones y multiplicar clientes potenciales en forma masiva en tiempos récord. Sin duda en Perfluence te podemos explicar cómo es posible lograrlo.

4. Avance tecnológico. La televisión dejó de ser el único medio por el que los aficionados podían seguir las transmisiones de los encuentros deportivos, y gran parte de los espectadores que esta atraía han optado ahora por consumir el contenido en redes sociales y las plataformas de streaming móviles y de sitios web. Incluso la diferencia de horarios entre México y Japón ha hecho que estos formatos sean por demás convenientes.

Los índices de audiencia de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos por televisión no fueron para nada las esperadas, pero también reflejan que los tiempos han cambiado y que han llegado nuevos competidores, en donde la practicidad e inmediatez para seguir las actuaciones y resultados de sus deportistas favoritos, es lo que ha reinado.

El número de personas que vieron la ceremonia de inauguración de Tokio a través de NBCOlympics.com y la aplicación de NBC Sports registró un alza de 72% en comparación con Río. Incluso Tokio 2020 ofreció 20 redes sociales y plataformas digitales oficiales a través de las cual podría el público seguir las olimpiadas.

Lo anterior quiere decir que a diferencia de hace cinco años, el streaming ya no es un negocio secundario que recoge algunos espectadores adicionales a través de sitios web y aplicaciones. Ahora es uno de los principales jugadores en la transmisión de las olimpiadas.

5. Los highlights más compartidos. En este tipo de competencias no pueden dejar de existir momentos y recuerdos que se quedan para la posteridad, y los cuales han sido los más compartidos en el marco de la justa deportiva, como los siguientes:

@Rommel_Pacheco se retira de los Juegos Olímpicos luego de 25 años de trayectoria en el deporte y su entrenadora rompe en llanto.

Los deportistas Gianmarco Tamberi (Italia) y Mutaz Essa Barshim (Qatar) decidieron compartir la medalla de oro (por primera vez en más de un siglo), al obtener la misma puntuación en Salto de Altura.

La gimnasta Simone Biles inesperadamente anunció que renunciaba a participar en la final de barra de equilibrio, para atender problemas de salud mental. Link:

La corredora Sifan Hassan se cayó, se levantó y pasó a 13 rivales en menos de una vuelta en la competencia semifinal de los 1500 metros femeninos.

El partido México vs Brasil en Tokio 2020 sin duda ha sido uno de los sucesos más comentados y que han detonado una serie de videos y memes con comentarios sobre dicho partido.

Luego de que una fotografía del clavadista Tom Daley tejiendo en las tribunas de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se hiciera viral en redes sociales, una joven mexicana (con la cuenta en Facebook Tiendita Sam) creó un muñeco del deportista y causó sensación entre miles de usuarios.

La gimnasta mexicana Alexa Moreno dio mucho de qué hablar por su destacada participación en Tokio 2020. Para reconocer su esfuerzo la firma automotriz japonesa Toyota le dedicó un anime en redes sociales.