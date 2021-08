Xiaomi vendió 200 mil tablets en 5 minutos, su Mi Pad 5 podría desbancar al iPad de Apple y a Samsung

August 17, 2021 3 min read

La carrera por la supremacía en el mundo de los gadgets no para, y ahora entró con fuerza un nuevo competidor. La firma Xiaomi logró vender 200 mil tablets de su nuevo modelo Mi Pad 5 en tan solo 5 minutos tras su lanzamiento en China, informó el portal Gizmochina. Esta hazaña es un gran antecedente ya que la empresa asiática se alista para lanzar el dispositivo a nivel global y, quizá, desbancar al iPad de Apple.

Sin embargo, el furor por las recién lanzadas tablets de Xiaomi provocó un gran problema: sobreventa y desabasto de accesorios. La empresa no fue capaz de surtir la demanda de teclados y stylus (lápices ópticos) para todos los compradores.

La empresa asiática informó que intentará solucionar la falta de stock lo antes posible para que quienes compraron la Xiaomi Mi Pad 5 puedan tener los accesorios necesarios para vivir la experiencia completa.

Recientemente, la empresa china lanzó su nuevo smartphone Xiaomi Redmi Note 10, el primero de su tipo en contar con una cámara de 50 megapixeles.

