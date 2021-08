¡Orgullo mexicano! Crean en la UNAM cubrebocas antimicrobiano que mata el coronavirus, mira dónde comprarlo

August 27, 2021 3 min read

El proyecto está liderado por la doctora Sandra Rodil, cuyo material registró con el nombre de SakCu. De acuerdo con el reportaje de Fernando Guzmán de la Gaceta de la UNAM, 'Sak' en maya significa plata y 'Cu' es la sigla del elemento cobre, metales ambos biocidas. El cubrebocas antimicrobiano creado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se puede lavar 10 veces y es cosido en maquiladora.

Hecho en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM con el apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, este cubrebocas “mata” el coronavirus gracias a la combinación de materiales.

Foto: Gaceta UNAM

Confección

El cubrebocas antimicrobiano SakCu está hecho de tres capas. La externa y la interna son de algodón y la intermedia está formada por nanocapas de plata-cobre depositadas en polipropileno, que se puede lavar hasta 10 veces sin perder sus propiedades biocidas. Se utilizaron esos metales por sus comprobadas propiedades antivirales, antibacteriales e incluso antifúngicas. Como se vio al inicio de la pandemia (The New England Journal of Medicine 382;16 (2020)), las superficies de cobre son las que más rápidamente reducen al virus que causa la infección por la Covid 19. Al usar una mezcla de plata-cobre formando una nanocapa de espesor entre 30 y 40 nanómetros, se ofrece una doble protección contra el virus y bacterias.

Nanocapas de plata y cobre

En colaboración con el Hospital Juárez de México, el equipo de la UNAM demostró que la nanocapa de plata y cobre inactiva al virus SARS-CoV-2. Se colocaron gotas con el virus tomadas de pacientes positivos a Covid-19 sobre la película de plata-cobre depositada en polipropileno y se observó que, dependiendo de la concentración viral, si la carga era alta en unas 8 horas desaparecía más del 80% del virus. Si la carga viral era baja, en dos horas ya no se detectaba nada del ARN del virus.

Al contacto con la nanocapa de plata-cobre, la membrana del SARS-CoV-2 se rompe y se daña su ARN. En colaboración con el mismo nosocomio, se probó la eficacia de las nanocapas de plata-cobre con un grupo de cinco bacterias de origen hospitalario, agrupadas en la sigla ESKAPE y que causan las infecciones intrahospitalarias.

Por ahora, el equipo de la UNAM tiene la capacidad para producir al menos 200 piezas de cubrebocas antimicrobianos por día, por lo que se anunció que próximamente estarán disponibles para su venta al público general en la Tienda UNAM, justo a un costado del Metro CU.