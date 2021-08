Elon Musk 'se burla' de Bezos en Twitter, escribe mal su nombre ¿A propósito?

August 30, 2021 3 min read

¿Alguna vez estos dos se darán un descanso? No hasta que uno llega a la Luna, aparentemente.

Elon Musk y Jeff Bezos lo volvieron a hacer en Twitter después de que Musk respondiera descaradamente a un artículo sobre el pedido de Amazon a la FCC para evitar que la compañía de exploración espacial de Musk, SpaceX, desarrollara un sistema de Internet satelital Starlink de segunda generación.

"Otro frente en una rivalidad creciente", escribió el periodista espacial en The Washington Post Christian Davenport junto con un enlace al artículo.

Por supuesto, Musk no pudo quedarse callado y respondió, incluso yendo tan lejos como para deletrear mal el nombre de Bezos, lo que casi sin lugar a dudas fue hecho a propósito.

Turns out Besos retired in order to pursue a full-time job filing lawsuits against SpaceX …