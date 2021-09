Cómo lograr que 2022 se convierta en el año en que ¡Por fin! Dejemos atrás al burnout

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Christian Erfurt vía Unsplash

“Hacer lo mismo esperando resultados distintos es la definición de la locura”, una frase que se le ha atribuido a Albert Einstein, Mark Twain y Benjamin Franklin, y que necesitamos retomarla dado la paradoja que enfrentamos: buscamos mayor bienestar aunque persistimos en viejas prácticas que nos llevan al límite de lo físico y emocional.

Tomemos los números más recientes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), donde los países que componen la región registraron en 2020 un promedio de horas trabajadas de mil 687 al año. México, sin embargo, registró dos mil 124 horas al año, ubicándose como el país con jornadas laborales más extensas, aunque eso no signifique mayor productividad.

Aquí es una alerta para el liderazgo de las organizaciones: ¿cuál es el costo que los propios directores están asumiendo por una inercia de premiar las horas de trabajo a costa de su bienestar?, ¿cómo puede mantenerse productiva una organización donde sus colaboradores - en todas las áreas y niveles- están física y mentalmente agotados?, ¿cómo detectar los sentimientos negativos o de cinismo relacionados con las funciones que les toca hacer?, ¿qué tan constante es la sensación de ineficacia y falta de realización?

Las organizaciones deben reconocer la fuerza que tienen como impulsoras de iniciativas que logran impactos positivos más allá de sus puertas cuando establecen enfoques integrales y no sólo de negocio. De acuerdo a nuestros datos, durante los últimos tres años, el 74% de los usuarios de Gympass no frecuentaban un gimnasio o no tenían un beneficio fitness antes de que la empresa donde laboran ofreciera este tipo de opciones.

Es un indicador también sobre la importancia que dan los colaboradores a tener alternativas que les permitan un bienestar físico y emocional, que van más allá de opciones de ejercicio físico o de mejor nutrición, para atender el bienestar financiero, mental y emocional.

La agenda del bienestar sólo va a fortalecerse. Recordemos que México ya cuenta con la NOM-035 y que a partir del 2022 entra en vigor la nueva Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la Organización Mundial de la Salud, que incluirá al burnout como padecimiento laboral. Definido como el “resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo, que no se ha manejado con éxito”.

Es fundamental entonces tomar esta oportunidad para determinar cómo queremos iniciar 2022, qué acciones e iniciativas construyen para que las organizaciones fortalezcan su operación, liderazgo y reconocimiento en un entorno que cada vez está más atento a las mejores prácticas laborales como un aliado para la innovación e impacto de valor hacia la sociedad.