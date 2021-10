Este es el primer cigarro electrónico para vapeo autorizado por la FDA en Estados Unidos

Este martes, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) por fin autorizó el primer cigarro electrónico para vapeo en Estados Unidos. El organismo reconoció que los datos y análisis presentados por la compañía R.J. Reynolds mostraron que su dispositivo Vuse puede ayudar a los consumidores a dejar de fumar o reducir el hábito.

"Los datos del fabricante demuestran que sus productos con sabor a tabaco podrían beneficiar a los fumadores adultos adictos que se cambien a estos productos, ya sea por completo o con una reducción significativa del consumo de cigarrillos, al reducir su exposición a sustancias químicas nocivas", dijo en un comunicado Mitch Zeller, director del Centro de Productos de Tabaco de la FDA.

La autorización de la FDA es válida únicamente para vender el dispositivo rellenable Solo Power de Vuse y sus cartuchos de nicotina sabor tabaco. La agencia rechazó la solicitud para otros 10 productos saborizados de la marca, alegando que pueden ser atractivos para los adolescentes.

