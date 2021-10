¿Qué le dijo Elon Musk a Marcelo Ebrard? El canciller mexicano recibió una llamada del CEO de Tesla

Imagínate que un día contestas el teléfono y es nada menos que el hombre más rico del mundo, Elon Musk, CEO de Tesla. Pues eso le pasó al canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien reveló qué le dijo el magnate durante la llamada que sostuvieron en plena pandemia.

Gobierno de México vía YouTube / Bloomberg | Getty Images

Este miércoles, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confesó que recibió una llamada del multimillonario fundador de SpaceX. Ésta tuvo lugar durante la crisis sanitaria por Covid-19, cuando se impusieron los cierres de negocios como medida preventiva.

“Un día me habló Elon Musk, de Tesla, y me dijo ‘tienen cerradas plantas que paralizan toda la producción que tenemos en Estados Unidos’. Le dije ‘Ah, ok, mándame la lista’. Yo pensé que iban a ser algunas, pero fueron 127, todas hacen diferentes cosas. Van desde Puebla hasta Chihuahua y muchos otros lugares del país”, relató Ebrard.

Te puede interesar: Elon Musk es más rico que Bill Gates y Warren Buffett juntos

La revelación tuvo lugar durante el encuentro entre siete de los Gobernadores del Sur de México con el Embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar. Además de los mencionados y Marcelo Ebrard, también participo la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

Fructífera reunión de trabajo para promover inversión norteamericana en el sur. Participaron l@s gobernadores de Campeche, Chiapas, Oaxaca ,Tabasco, Quintana Roo y Veracruz así como Ken Salazar, Embajador de los Estados Unidos. Gracias a tod@s!! pic.twitter.com/VscgZjf2uA — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 20, 2021

La anécdota sirvió como ejemplo para hablar de “el grado de integración que hemos alcanzado y qué tenemos que hacer en el futuro para que sea menos vulnerable la economía de los dos países”, agregó el canciller mexicano.

No es secreto que Elon Musk está muy interesado en México como país productor y también como mercado. Su empresa Starlink ya consiguió el permiso para ofrecer su servicio de internet satelital inalámbrico en el país. Sin embargo, se enfrenta a un obstáculo, pues el nombre de Starlink Satellite Systems México, S. de R.L. de C.V. ya está registrado por un mexicano.