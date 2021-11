'No es la decisión que queríamos', dice Jeff Bezos al perder el juicio para evitar que la NASA fuera a la Luna con SpaceX

SpaceX, empresa de Elon Musk, podrá volver a trabajar con la NASA para llevar astronautas a la Luna. El juez federal que llevaba el caso de Blue Origin, compañía aeroespacial de Jeff Bezos, contra el gobierno de Estados Unidos por los contratos con la firma de Musk, dio la razón a la agencia aeroespacial. Esto significa que Starship continuará su plan para llevar humanos a la Luna.

Frente al fallo del juez, Jeff Bezos comentó a través de su cuenta de Twitter: “No es la decisión que queríamos, pero respetamos el juicio de la corte y deseamos pleno éxito para la NASA y SpaceX en el contrato”.

Not the decision we wanted, but we respect the court’s judgment, and wish full success for NASA and SpaceX on the contract. pic.twitter.com/BeXc4A8YaW