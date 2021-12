4 maneras en que los emprendedores pueden aprovechar los medios y la publicidad para magnificar su empresa o marca

This article was translated from our US edition using AI technologies. Errors may exist due to this process. Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.

Si bien a algunos les puede parecer que la industria de la música y el entretenimiento está enmascarada por el éxito, la fama, la riqueza y un mundo de misterio y potencial, la mayoría de los que han jugado un papel importante en ella probablemente estarían de acuerdo en que no es un paseo por el parque. De hecho, entrar por la puerta es una cosa, sin embargo, mantenerse lo suficientemente “relevante” como para tener una voz de autoridad como experto en su campo se vuelve cada vez más difícil. Para prosperar en una industria que cambia constantemente, uno debe descubrir la singularidad de lo que hace que la empresa, el producto o el servicio se destaquen. Para alguien como yo, ser un emprendedor en serie me obliga a concentrarme en el panorama general para poder dominar las prioridades a largo plazo. No solo debo continuar estableciendo contactos y subcontratar nuevas relaciones y oportunidades comerciales, sino también mantener las que ya he establecido. Como resultado, al examinar con frecuencia, puedo ver qué está funcionando de manera más eficiente, lo que a su vez, me ayuda a priorizar el tiempo dedicado al mejoramiento de la empresa. Inevitablemente, puede llegar a un punto en el que sienta que no puede seguir creciendo. Sin embargo, esto no significa que no haya soluciones de crecimiento. Si bien las sugerencias que se muestran a continuación son importantes para quienes trabajan en el mismo campo, uno debe comprender que también son extremadamente relevantes para los profesionales interesados en tener éxito en una variedad de otros. Aquí hay cuatro recomendaciones sobre cómo aprovechar los medios y la publicidad para magnificar su empresa o marca. Cree un sitio web que mejore el valor y la información del producto, servicio o mensaje de su empresa. Con suerte, teniendo en cuenta la era de la tecnología en la que vivimos, esto es algo que ya ha creado y está constantemente buscando formas de mejorar el contenido visual de su empresa para mantener su ventaja competitiva. Sorprendentemente, sin embargo, he visto a muchos que no han aprovechado el poder de la información disponible a través de Internet. Su sitio web no solo servirá como el centro de su negocio, sino que, en última instancia, será su núcleo de marketing y difusión en los medios. Esto es lo que su audiencia potencial, así como su base de clientes leales, utilizarán para mantenerse activamente comprometidos con la información proporcionada. Sin embargo, si no eres un diseñador de sitios web experto, no dejes que esto te desanime de comenzar uno. Considere contratar a un creador de contenido que pueda ayudar con materiales de marketing como boletines, videos promocionales, carteles, folletos, etc. Esto no solo ayuda a amplificar la imagen o marca de su empresa en línea, sino que también puede aumentar las ganancias y la retención de clientes. Relacionado: Cómo el diseño de sitios web puede hacer o deshacer el SEO para startups Aproveche las audiencias de empresas o marcas dentro de su red. Si bien es importante seguir buscando formas de aportar credibilidad y autoridad a su marca o empresa, también es aconsejable considerar socios dentro de su red que también han trabajado duro para establecer la suya. A lo largo de los años de su éxito, también habrían desarrollado una audiencia leal que valdría la pena considerar. Puede ser útil anunciar sus historias de éxito en sus plataformas relacionadas con los medios. Esto se puede hacer mediante publicaciones en las redes sociales, dedicando una página completa de su empresa o marca en su sitio web, o simplemente volviendo a publicar su contenido. Una discusión sobre la promoción cruzada con sus socios no solo puede aumentar las posibilidades de que su audiencia se interese en su empresa, sino también su audiencia en la de ellos. Confíe en el poder de los periodistas. Mucha gente se identifica cuando se trata de invertir en productos o servicios. Algunos buscan tendencias identificables que los hagan sentir parte de algo más grande que la compra. En lugar de anunciar su producto o servicio de la manera tradicional a través de folletos y anuncios, a veces se puede contar un mensaje significativo o una experiencia identificable a través de la narración. Los clientes suelen recordar una historia única asociada con una experiencia con su empresa, producto o servicio. Al incluir mensajes, historias o noticias inspiradoras de personas que forman parte de su organización, esto puede aumentar el interés de un consumidor dispuesto a elegir su empresa en lugar de otra. Estas historias pueden cobrar vida a través de periodistas, blogueros y escritores. Intente presentar cómo su empresa se ha involucrado en oportunidades impulsadas por la comunidad, misiones filantrópicas y destaque a sus empleados y sus esfuerzos para que cuando los consumidores potenciales lean sobre su empresa, sientan una conexión y un propósito moral, lo que aumentará las posibilidades de ellos eligiendo el tuyo sobre los demás. Relacionado: Cómo hacer que su empresa aparezca en las noticias (sin sobornar a un periodista) Considere los beneficios de la publicidad pagada. Hay muchos tipos de fuentes de medios pagados y lo que he descubierto al ayudar a las empresas en desarrollo a diseñar estrategias en la búsqueda de formas de mejorar su marca y empresa en general es que es importante adquirir el conocimiento y la comprensión de los diferentes tipos de publicidad pagada disponibles. Por ejemplo, hay anuncios patrocinados, publicidad nativa, radio tradicional, televisión o campañas impresas, solo por nombrar algunos. La mayoría de las empresas sufren un estancamiento debido a la falta de conocimiento de los recursos accesibles destinados a aumentar el potencial de crecimiento. Invertir en tipos específicos de publicidad paga que funcionan en el mejor interés de mejorar el mensaje o el valor de una empresa en sus productos o servicios aumenta las posibilidades de ser visto. Algunos ejemplos de diferentes tipos de publicidad paga podrían estar dirigidos a ciertos grupos que llegan a audiencias más pequeñas en un área geográfica distinta. Para los lectores impresos, que suelen ser más propensos a mirar anuncios durante un período de tiempo más largo en comparación con los consumidores digitales, esto les permite consumir y digerir el contenido en un nivel más profundo. Las publicaciones locales, como los boletines comunitarios, también pueden servir para generar reconocimiento de la empresa, lo que aumenta el boca a boca o la publicidad indirecta. Además, existen plataformas de redes sociales que ofrecen opciones de orientación detalladas y fáciles de usar que, en última instancia, ayudan a probar qué tipos de mensajes y anuncios resuenan más con los consumidores potenciales. Si bien estas recomendaciones no son los únicos recursos para aprovechar los medios y la publicidad para mejorar la marca o la presencia en línea de una empresa, sí sirven como guía y, si se practican de manera constante, pueden aumentar el potencial de la reputación y credibilidad general de una empresa. Si los emprendedores entendieran la importancia de buscar el conocimiento de los recursos disponibles para ayudarlos a avanzar en su viaje, veríamos muchas más historias de éxito que fracasos. La clave aquí es el conocimiento. Cuanto más gane, más fuerte se volverá su empresa o marca. Si una empresa o marca va a tener una oportunidad en cualquier industria competitiva, es vital familiarizarse con sus opciones. Relacionado: Para tener éxito, debe convertirse en un adicto al conocimiento