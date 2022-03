Las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión están incompletas sin esta dimensión esencial

Incluso cuando se trata de empresas unipersonales, el espíritu empresarial rara vez es una actividad individual. Pregúntele a cualquier dueño de negocio exitoso cómo comenzó, o qué ha contribuido a su crecimiento , y es probable que mencione los aportes y la ayuda de otros. Ese fue ciertamente el caso para mí. Como dice el adagio, "Dos cabezas piensan mejor que una".

Sin embargo, es más que un dicho. es ciencia Un creciente cuerpo de investigación indica que los grupos superan a los individuos que trabajan de forma independiente. Además, los grupos que representan una variedad de perspectivas diferentes superan a aquellos con habilidades similares, incluso si se puede demostrar que son superiores.

En The Difference: How the Power of Diversity Creates Better Groups, Firms, Schools, and Societies, el investigador de la Universidad de Michigan, Scott Page, resume este principio en tres palabras: "La diversidad triunfa sobre la capacidad". También muestra, a través de datos cuantitativos y cualitativos, cómo la diversidad de la fuerza laboral conduce a organizaciones de mayor rendimiento. La clave es el pensamiento divergente .

Diferentes orígenes traen múltiples soluciones.

Hace varios años, asistí a una conferencia durante la cual un orador me explicó claramente esto. Dijo que si varias personas están sentadas en una mesa de conferencias (o más probablemente hoy en día, reunidas virtualmente) tratando de resolver un problema, y básicamente todos se ven iguales, actúan de la misma manera y tienen la misma educación general y experiencia, es probable que llegar a una solución similar. Puede que sea una buena solución, o puede que no. Pero de cualquier manera, se derivará de una perspectiva común. En este escenario, dos cabezas no son necesariamente mejores que una.

Ahora considere si cada persona en la mesa proviene de un entorno diferente. Es probable que obtenga múltiples soluciones. A partir de ahí, el grupo podría destilar los elementos más fuertes de cada uno y, en última instancia, llegar a una solución que ninguno de ellos podría haber determinado por su cuenta, y la mayoría de las veces, esa solución sería mejor.

Esta es la premisa que impulsa muchas iniciativas corporativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) , que muchas empresas, tanto grandes como pequeñas, han desarrollado o mejorado en los últimos años. Pero estas iniciativas pueden quedarse cortas si definen la diversidad de manera demasiado estrecha. Si bien generalmente se asocia con diferencias de raza, etnia y género, la diversidad en realidad abarca la gama completa de identidades humanas. Y como una de las minorías más grandes de la nación, que comprende aproximadamente 61 millones de adultos, las personas con discapacidades son una voz esencial para tener en la mesa proverbial.

La habilidad más valiosa que un empleado puede ofrecer: adaptabilidad

A través de mi compañía, Concepts, Inc. , y nuestros muchos años de trabajo apoyando a agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro que trabajan en el ámbito de la política de discapacidad y empleo, he llegado a apreciar esto y beneficiarme de ello en mis propias prácticas laborales. Los últimos dos años solo han reforzado que la habilidad más valiosa que un empleado puede ofrecer es la adaptabilidad . Ahora más que nunca, las empresas de todos los tamaños necesitan personas con la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y circunstancias. Esto es algo que las personas con discapacidades hacen a diario y, a menudo, su pensamiento innovador genera beneficios generalizados. Una vez más, se trata de pensar diferente .

Solo piensa en ello. ¿Usaste el correo electrónico hoy? Sus orígenes se derivan en parte de la frustración que experimentó un investigador, que tenía problemas de audición, al comunicarse con otros investigadores de todo el país a través de la voz por teléfono. Abundan otros ejemplos, desde cortes de acera y puertas automáticas (esenciales si usa una silla de ruedas pero también útiles si está tirando de una maleta) hasta subtítulos en la televisión (esenciales si es sordo pero también útiles si está en un restaurante lleno de gente). ).

Estos son solo algunos ejemplos que hablan del poder que ofrece el pensamiento divergente en el lugar de trabajo y, por extensión, en el mercado. Las personas con discapacidad representan una población grande y en expansión, ya que la esperanza de vida aumenta constantemente y muchas personas desarrollan discapacidades a medida que envejecen. Al igual que con cualquier segmento de clientes, una de las mejores maneras para que una empresa lo aproveche es asegurarse de que esté representado en su fuerza laboral.

La inclusión de la discapacidad también ayuda al resultado final

De hecho, existe un sólido argumento de fondo a favor de la inclusión de la discapacidad. Según un estudio de investigación realizado por Accenture en 2018, 45 empresas identificadas como líderes en la inclusión de la discapacidad experimentaron, durante un período de cuatro años, ingresos un 28 % más altos, el doble de ingresos netos y márgenes de beneficio económico un 30 % más altos que sus contrapartes que no están en la lista. Este estudio fue realizado por Accenture en colaboración con la Asociación Estadounidense de Personas con Discapacidades y Discapacidad: IN, un recurso sin fines de lucro líder para la inclusión de personas con discapacidad en todo el mundo.

También hay oportunidades para aumentar la diversidad de personas con discapacidad a través de la cadena de suministro, mediante la compra de Empresas comerciales propiedad de personas con discapacidad (DOBE) y Empresas comerciales propiedad de personas con discapacidad para veteranos discapacitados en servicio (SDV-DOBE). Los dueños de negocios interesados en conectarse con DOBE y SDV-DOBE, o en certificarse como uno, pueden comunicarse con Disability:IN.

Tomar medidas para aumentar la inclusión de la discapacidad , ya sea en el lugar de trabajo, el mercado, la cadena de suministro o todo lo anterior, permite que las empresas de todos los tamaños se beneficien de más perspectivas sobre cómo innovar e impulsar el cambio en el mundo cada vez más diverso de hoy. Al igual que el espíritu empresarial en sí, se trata de "pensar fuera de la caja" y, por lo tanto, una dimensión esencial de la diversidad.

