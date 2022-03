Importante aerolínea de EE. UU. permitirá que los empleados no vacunados regresen al trabajo este mes

A medida que los casos de Covid-19 continúan con una tendencia a la baja, algunas empresas están reconsiderando los requisitos de vacunación de los empleados . United Airlines, por su parte, informó al personal el jueves que permitirá que los trabajadores no vacunados reanuden sus funciones el 28 de marzo, como informó por primera vez el Wall Street Journal .

CNBC también informó que, en una nota al personal, el vicepresidente de recursos humanos de United , Kirk Limacher, dijo que la caída en las nuevas infecciones y hospitalizaciones y los requisitos relajados de mascarillas en muchas ciudades indican que la amenaza de la pandemia está disminuyendo y que la aerolínea puede "comenzar el proceso de manera segura". " de incorporar de nuevo a la fuerza laboral a los empleados exentos de vacunación. “Por supuesto, si surge otra variante o si las tendencias de Covid cambian repentinamente de rumbo, reevaluaremos los protocolos de seguridad apropiados en ese momento”, agregó.

El cambio de política de United es particularmente notable dada la postura estricta de la aerolínea. En agosto pasado, anunció que los empleados estadounidenses podrían ser despedidos si no estaban vacunados contra el covid. La aerolínea había dicho que menos del 4% de sus aproximadamente 67,000 empleados en EE. UU. no estaban vacunados, y de los que sí lo estaban, aproximadamente 2,200 que fueron aprobados para exenciones médicas o religiosas serían colocados en licencia sin goce de sueldo o en roles que no están orientados al cliente, mientras que aproximadamente 200 sin exenciones fueron despedidos y no elegibles para regresar.

Seis empleados demandaron para bloquear la orden de vacunación de United en septiembre. Un juez federal en Texas confirmó el mandato de la aerolínea en noviembre, pero el mes pasado, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. dictaminó que el juez federal debe reevaluar el caso de los empleados. United buscó anular el fallo de la corte y rechazar la apelación a la luz de la disminución de las infecciones por covid-19 y su nueva política.

United no es la primera empresa importante en cambiar de rumbo con respecto a los requisitos de vacunación en los últimos meses. Tras un fallo de la Corte Suprema de EE. UU. que bloqueó la regla de vacuna o prueba de la administración Biden para lugares de trabajo con más de 100 empleados, Adidas , Starbucks e Intel anunciaron que ya no harían cumplir los mandatos de vacunación.