5 pasos para crear una historia que enganche a su audiencia cada vez

Desde el principio de los tiempos, los humanos hemos utilizado la narración de historias para compartir nuestras experiencias, comunicar nuestros sentimientos y fomentar una conexión profunda con los demás. Las historias son la forma más natural para que procesemos la información y tomemos decisiones .

De hecho, estamos programados genéticamente para responder a una historia de una manera que los datos duros y fríos simplemente no pueden tocar. Los estudios han demostrado que cuando empezamos a resonar emocionalmente con los personajes de una historia, nuestro cerebro libera oxitocina, el neuroquímico responsable de hacernos sentir más conectados.

Pero a pesar de que se ha demostrado que la narración de historias es una de las formas de comunicación más efectivas, muchos empresarios no logran aprovechar al máximo su poder en sus mensajes.

Las historias son la forma más convincente de captar la atención de su audiencia y transmitir mejor el mensaje que desea que reciban. Cuando incorpora la narración de historias en su estrategia de marketing, puede construir una conexión más profunda con su mercado objetivo y escalar su negocio a un nivel exponencial.

Si realmente desea que su audiencia se enganche con su historia y catapultar el éxito de su negocio, debe entretejer su mensaje en una narrativa convincente que resuene con ellos en un nivel emocional.

Relacionado: Marketing 101: El arte de contar historias

Entonces, ¿cómo lo haces? Ponga todas sus historias a través de este marco simple de cinco pasos para crear contenido atractivo con la máxima resonancia e impacto. Es el mismo que uso para ayudar a mis clientes a contar historias más convincentes que aumenten la participación de su audiencia y hagan crecer sus comunidades en línea.

1. Engancha y atrae

Si bien es posible que hayas podido cautivar a una audiencia con un discurso mediocre y prolijo en los días de las cavernas, los humanos de hoy están más ocupados, más distraídos y preparados para resistir cualquier cosa que no sea interesante.

Si desea despertar la curiosidad de su audiencia y hacer que participen en su historia, debe captar su atención desde las primeras líneas de su copia.

Comience con una pregunta, un desafío o una declaración inesperados que aborden un punto de dolor importante o un deseo profundo que sabe que tiene su audiencia. Esto requerirá un poco de tarea de su parte en forma de investigación de mercado objetivo, pero vale la pena el esfuerzo.

Una vez que tenga una sólida comprensión de su mercado objetivo , puede comenzar a elaborar historias que apelen directamente a sus miedos, luchas, deseos y necesidades.

2. Escalar el problema

Ahora que tienes su atención, es hora de escalar el problema. Aquí es donde pinta una imagen vívida no solo del dolor específico por el que están pasando actualmente, sino también de las consecuencias que podrían aguardar si no comienzan a hacer cambios.

Cuanto más terribles sean las consecuencias, más probable es que su audiencia tome medidas. Así que asegúrese de hacer todo lo posible con este paso, destacando todos los riesgos potenciales y las compensaciones de continuar en este curso.

Es igualmente importante pensar en todos los esfuerzos que podrían haber hecho en el pasado para resolver este problema y cómo fracasaron esos esfuerzos. Ponte en su lugar y piensa en lo que necesitarías ver para finalmente tomar acción.

El objetivo general aquí es brindarle a su audiencia una experiencia emocional que resuene tan profundamente que estén al borde de sus asientos, ansiosos por su solución.

Relacionado: Cómo crear una oferta irresistible encuestando a su audiencia en LinkedIn

3. Crea un momento “eureka”

Los tiene involucrados emocionalmente en su historia, y es hora de presentar su solución. Pero no les dé sólo los hechos. Ofrézcales el momento completo de "ah-ha" que cambiará para siempre la forma en que ven el problema. Cuéntales una historia que les ayude a visualizar cómo se ve la solución a su problema de una manera que sea posible de manera realista.

Aquí es donde la gente puede confundirse un poco porque su producto o servicio no es necesariamente la solución. Más bien, les está diciendo cómo se puede resolver este punto de dolor a través de la lente de su experiencia y conocimientos. Sabes cómo resolver el problema porque has estado en su lugar y lo has hecho antes. Por lo tanto, lo que sea que esté vendiendo es muy valioso porque proviene de un lugar de conocimiento confiable.

Está conectando los puntos al proporcionar una nueva perspectiva sobre el problema y mostrarle a su mercado objetivo cómo pueden finalmente superarlo. Les ha dado una visión aspiracional de su futuro donde esta solución ya ha marcado la diferencia. Aquí es donde les muestras lo que es posible.

4. Resuelve el problema

Con el momento eureka en su lugar, es hora de resolver el problema a través de su historia. Usando su experiencia como base, debe mostrarle a su audiencia los beneficios de resolver su problema y los cambios radicales que pueden esperar una vez que tomen medidas.

Una vez que las personas escuchen su historia y se den cuenta de que hay una solución mejor y mucho más efectiva para lo que les ha estado molestando, querrá darles un proceso paso a paso de cómo lo hizo. Abra la cortina y cuente la historia de cómo resolvió el problema.

Esta estrategia funciona por dos razones. Primero, ayuda a tu audiencia a experimentar tu método desde un espacio seguro porque están viviendo indirectamente a través de ti. Y dos, ayuda a construir y solidificar ese factor esencial de confianza porque han sido testigos de primera mano de que sabes de lo que estás hablando.

Usted quiere darles una imagen nítida del futuro que están ansiosos por tener en sus manos: la vida, el negocio o la dinámica familiar que sabe que tendrán una vez que comiencen a experimentar todos estos beneficios. Comparta con ellos cómo esto será tangiblemente diferente de donde están hoy y el impacto resultante que podría tener en todo lo demás en sus vidas.

Las historias más efectivas en este paso son las que son específicas y van al grano rápidamente. Así que asegúrese de pintar una imagen muy vívida de cómo será la vida con su solución.

Relacionado: Por qué la confianza es la parte más importante de "Conocer, gustar y confiar"

5. Llámalos a la acción

Incluso las historias más convincentes significan poco si no mueves a tu audiencia a la acción al final. Ahora que se han conectado con su increíble transformación, es hora de darles una hoja de ruta de lo que deben hacer para que suceda por sí mismos.

Describa los pasos específicos que deben seguir y dígales qué hacer ahora que se han conectado a su mensaje. Ya sea suscribiéndose a su boletín semanal o programando una consulta, haga que sea lo más fácil posible para ellos continuar el viaje que ha comenzado.

Este marco se puede utilizar en todos los diferentes tipos de contenido. Puede expandirlo para que tenga la longitud de una página de destino o contraerlo para que quepa en una leyenda de Instagram. Siempre que lleve a su audiencia a un viaje en el que puedan ver claramente quién es usted, por qué entiende su problema y por qué tiene una solución, en lugar de simplemente presentarse y decirles que confíen en usted, los está ayudando a experimentar el valor. de lo que estás vendiendo a través de la narración .

Si puede dominar el arte de contar historias, puede crear una conexión poderosa con su mercado objetivo y convertirlos en clientes leales. Al comprender los cinco pasos esenciales de la narración, puede crear una historia que enganche a su audiencia y los deje ansiosos y listos para actuar.