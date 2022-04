4 Maneras Fáciles de Conseguir Mega Influencers en Tu Podcast

Podcasting le brinda autoridad y celebridad instantáneas, así como acceso a autoridad y celebridad. Tener invitados influyentes en tu podcast puede hacer muchas cosas por ti. Puede abrir puertas a otros además de aquellos que antes no te tomaban en serio, y puede ayudarte a construir relaciones con esas poderosas personas influyentes en tu programa. Pero muchas personas luchan con la forma exacta en que consiguen un megainfluencer en su podcast. Aquí hay 4 consejos probados sobre cómo conseguir un influencer en tu podcast.

Pero antes de comenzar a invitar a personas influyentes, debemos tener la mentalidad correcta. Debe posicionarse como un presentador de podcast en lugar de simplemente alguien que se transmitirá en vivo en las redes sociales. La clave es posicionarse como alguien con autoridad con una audiencia a la que quiere hablar. Otra mentalidad que debes tener es saber que tu podcast es digno de quien sea una estrella a tus ojos. Nadie es mejor que tú, y nadie está por debajo de ti. Otro consejo de mentalidad es que no se trata de ti , se trata de ellos ; Cuando se acerque a ellos para que participen en su programa, no hable de usted o de lo increíble que es su programa, sino que concéntrese en lo que hay para ellos. Además, al invitar a estas personas que admiras, es fundamental no ser fangirl o fanboy; recuerda, eres un podcaster.

Y si aún no ha lanzado su podcast, no diga: "Estoy a punto de lanzar un podcast". Continúe y conviértase en él diciendo: "Soy un presentador de podcast". No permita que las palabras generen dudas en su mente acerca de qué tan serio es usted como podcaster.

Uno de mis lemas favoritos es "Si no PIDE, NO OBTENDRÁ", y eso es exactamente lo que debemos tener como lema cuando invite a estas personas a su programa.

Consejo #1: Aproveche la influencia y el poder de otras personas

Cuando no tiene confianza en su marca, puede tomarla prestada. Me gusta aprovechar mi lista A-lister. Hago una lista de unos 15 a 20 influencers que conozco (y que me conocen) y los califico para ver quién me respalda. Pídeles a aquellos que tienen una calificación alta que participen en tu programa y asegúrate de comenzar a hacer depósitos en las cuentas de esa relación de aquellos que tienen una calificación baja. Una vez que comience a tener a estas personas influyentes en su programa, querrá aprovechar estas entrevistas. Cuando otros ven a personas poderosas en tu programa, esta es una forma fantástica de ganar confianza rápidamente.

Consejo #2: Encuentra algo que quieran promocionar

Para que la gente participe en su programa, debe comprender lo que pueden ganar. Tal vez tengan un nuevo libro por publicar, un gran evento próximo o una organización benéfica que les apasione. Comienza a buscar formas de incentivarlos para que estén en tu programa. Asegúrate de resaltarlos y elogiarlos por esto y relacionarlos con por qué los quieres en tu programa. Use su programa como una plataforma para que se promocionen. El marco consiste en crear redes estratégicamente en las redes sociales, preguntar con buen gusto y tener una pizca de cierre presuntivo. Felicítalo por algo específico. No digas "Me gusta tu trabajo"; en su lugar, diga: "Resoné con el capítulo dos de su libro". Establezca una relación con ellos manteniéndose comprometido con ellos. Puede hacerlo simplemente compartiendo sus historias y etiquetándolos. Otro ejemplo es tomar una foto de su libro y etiquetarlos en él. Comience a comentar sus publicaciones y recomendarlos a ellos y sus servicios. a tus amigos etiquetándolos en los comentarios.

Consejo #3: Entra en su círculo

La forma más fácil de entrar en un círculo es conociendo a alguien allí. Busque a alguien que pueda darle acceso a ese círculo o que tenga acceso a él. Comienza a crear una amistad, y una vez que comiences a generar esa confianza con ellos, los demás en su círculo también comenzarán a confiar en ti.

Consejo #4: Conoce al portero

Muchas celebridades e influencers tienen algún tipo de guardián. Podría ser un asistente o un administrador de redes sociales; en cualquier caso, averigüe quién es su guardián. El guardián tiene la autoridad para apagarlo permanentemente. Pero es necesario tratarlos con amabilidad y respeto.

Una vez que esté con el guardián, considérese un paso más cerca de conseguir el podcast de sus sueños. Querrá conectarse con ellos tal vez enviándoles un regalo de agradecimiento o ampliándolos de alguna manera que lo ayude a construir esa relación de manera auténtica.

Pensamientos finales

El podcasting es una de las formas más poderosas de difundir su contenido, mensaje o negocio. Es una de las mejores maneras de construir relaciones con otras personas fuera de su comunidad, por lo que es fundamental contar con los invitados adecuados en su programa. Al agregar personas influyentes invitadas a su programa, se ha establecido como alguien con influencia.

Estos cuatro consejos me han ayudado a conseguir estrellas importantes, como estrellas de rock internacionales, autores de best-sellers internacionales, líderes de opinión de la industria y personas influyentes en las redes sociales. Estos son 4 consejos comprobados que, cuando se implementan, el cielo es el límite cuando se trata de atraer invitados a su podcast.

Su tarea de leer esto es crear su lista de sueños 100. Comience a implementar estos cuatro consejos para convertir su lista de sueños en su lista de invitados de podcast.

