¿Qué tienen en común un camionero, un enfermero, un granjero, un tejedor y un basurero? Todos son Influencers.

Modelos, DJ, adolescentes bailando con millones de visitas: esto es lo que muchas personas imaginan cuando piensan en " influencers ". Pero cada profesión, sin importar el nicho , tiene su lista única de estrellas de las redes sociales . Son personas que se encendieron capturando inteligentemente su mundo y luego aprovechando esa atención para construir comunidades, actividades paralelas o negocios propios.

Entonces, ¿cómo puedes, por ejemplo, pasar de ser "un contador en TikTok" a ser "el contador en TikTok"? Cinco influencers de nicho explican.

Terrill Haigler: @_yafavtrashman en Instagram era un trabajador de saneamiento de Filadelfia y ahora es director general de la organización sin fines de lucro Trash 2 Treasure, que organiza limpiezas comunitarias y programas educativos.

Cómo se abrió paso: “Durante la pandemia, tantos trabajadores de saneamiento tenían COVID, y estábamos atrasados. No hubo comunicación del Departamento de Calles a los residentes sobre cuándo se recogía la basura. Así que salté a Instagram Live con actualizaciones y consejos de la comunidad. La gente empezó a escuchar porque yo era la única voz que hablaba”.

Cómo creció: “Llené un vacío. La gente sintió curiosidad por lo que hacen los trabajadores de saneamiento, así que publico sobre el día a día, como latas llenas de gusanos. No es para los débiles de corazón. Creamos un hashtag: #supportsanitation. Ahora nos dan agua en los días calurosos y vienen a las limpiezas comunitarias a cargo de mi organización sin fines de lucro”.

Alex Nino: @alexnino_ en TikTok es un conductor de larga distancia de un camión de 18 ruedas, cuyas publicaciones en las redes sociales le han generado ingresos adicionales a través de acuerdos de marca.

Cómo se abrió paso: “Esta vez estaba durmiendo en el centro de Oakland en mi camioneta, y alguien intentó abrir mi puerta. Puede ser bastante incompleto por ahí. Pensé: ¿Qué pasa si paso mi cinturón de seguridad por la manija para que nadie pueda abrir la puerta? Lo filmé y obtuve 15 millones de visitas y más de 200 seguidores de la noche a la mañana”.

Cómo creció: “Todo es punto de vista con la voz en off, así que te pongo en el asiento del conductor. Te muestro el día a día de un camionero: cómo cocino en el camión, el asiento de inodoro portátil que uso a veces, por qué me siento en un asiento de coche para bebés. La gente dice: 'Está haciendo todo lo que hacemos en casa, pero en un camión de 18 ruedas'. Ahora he hecho videos para Verizon y Amazon, y obtengo una parte de lo que gano publicando en TikTok y YouTube. Puedo darle a mi familia un estilo de vida diferente al que estábamos acostumbrados”.

Gaye Glasspie: @ggmadeit en Instagram es entrenadora de ventas de tiempo completo, pero su pasatiempo como tejedora transformó su vida: ahora es conocida en la comunidad como la "icónica dama naranja" por sus creaciones naranjas multicolores.

Cómo se abrió paso: “En 2019, hubo una agitación racial en la industria del tejido. Elegí mantenerme alejado, pero mis seguidores me pedían que opinara. Así que di mi opinión y luego el crecimiento fue rápido, como una hemorragia nasal. Pero le dije: 'Ven porque te encanta el naranja, no porque yo sea negro'. Perdí algunos seguidores, pero los amantes de las naranjas se quedaron”.

Cómo creció: “Encontraría cosas que la gente no había visto en naranja. Entonces todos querían el hilo. Las marcas de hilo vinieron a mí para colaborar. Cuando su objetivo es atraer a la gente, necesita saber qué los hace volver. Un buen influencer siempre está escuchando a su audiencia”.

Tyler Froberg: @farmer.froberg en TikTok es un agricultor de cuarta generación y ahora cofundador de Good Livin', que envía artículos no perecederos y frescos de granja a todo el país.

Cómo se abrió paso: “No tenía experiencia social. Estaba en una llamada con otros creadores de agricultura que estaban hablando sobre cómo hacer crecer su cuenta, y me dijeron que lo abordara con un propósito y autenticidad. Probé un montón de cosas: parodias de comedia, planta del día, videos instructivos, material educativo. Luego hice 'Cinco consejos de jardinería de un granjero' y me volví loco”.

Cómo creció: “Enjuague y repita. Hice los consejos de jardinería otra vez pero mejor, y luego otra vez pero mejor. También superé el estigma que tenía sobre la comunidad de jardinería. Pensé: 'Soy un agricultor profesional y la jardinería es un pasatiempo'. Pero me di cuenta de que podía aplicar mi experiencia profesional al propietario de una casa todos los días. Me dio un mayor alcance”.

Katie Duke: @thekatieduke en Instagram es una enfermera practicante cuyo seguimiento social y podcast Bad Decisions la ayudaron a conseguir acuerdos de marca y una gira de comedia por 20 ciudades.

Cómo se abrió paso: “Nunca me disparé ni me volví viral. Pero estaba hablando de las cosas del día a día en el cuidado de la salud de las que muchos proveedores se avergüenzan o se avergüenzan de hablar: la intimidación y el ambiente de trabajo tóxico. Era auténtica y fácil de relacionar, por lo que otros proveedores de atención médica gravitarían hacia mí. Mi audiencia también es 92% mujeres de 22 a 45 años. Para muchas marcas, este es su mercado objetivo. Soy una transición entre estas marcas y ese mercado”.

Cómo creció: “Empecé a hacer eventos en vivo, retiros, talleres. Quería formar una mejor conexión con mi audiencia social, pero no en las redes sociales. La gente me ve como un modelo a seguir, así que les ayudó a tener acceso personal”.

